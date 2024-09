Milan, la lunga lista dei convocati in Nazionale: rosa dimezzata

Pausa dei campionati, tornano le nazionali: ecco chi lascia Milanello in questi giorni. Fonseca avrà una squadra abbastanza ridotta.

Il Milan ha iniziato male la Serie A 2024/2025: 2 punti in 3 giornate. Paulo Fonseca ha il sostegno della dirigenza, ma il comportamento di Theo Hernandez e Rafael Leao contro la Lazio fa pensare che non abbia il totale controllo del gruppo. Forse, la sosta nazionali è arrivata nel momento giusto.

I rossoneri riceveranno il Venezia alla ripresa del campionato e saranno obbligati a vincere, anche perché poi ci sarà il debutto in Champions League contro il Liverpool a San Siro e il derby contro l’Inter. Può essere un momento già molto importante della stagione, in particolare per l’allenatore portoghese. La società riponeva grandi aspettative su di lui e la fiducia c’è ancora, però servono i risultati. Finora non si sono visti né quelli né un gioco così dominante come quello che aveva annunciato nella prima conferenza stampa. Per non parlare dei gol presi, 6 in 3 match. La fase difensiva è un mezzo disastro.

Milan, ecco chi va con la Nazionale

Anche se una pausa dal campionato può essere utile per riordinare le idee e lavorare bene a Milanello, va detto che Fonseca in questo periodo avrà a disposizione un organico ridotto. Infatti, saranno diversi i giocatori che raggiungeranno la loro rispettiva nazionale.

Mike Maignan, Theo Hernandez e Youssouf Fofana sono stati convocati dalla Francia, che in Nations League affronterà prima l’Italia (venerdì 6 settembre) e poi il Belgio (lunedì 9 settembre). Rafael Leao è stato chiamato dal Portogallo, che invece se la vedrà con Croazia (giovedì 5 settembre) e Scozia (domenica 8 settembre). Strahinja Pavlovic e Luka Jovic raggiungono la Serbia, impegnata contro Spagna (5 settembre) e Danimarca (8 settembre). L’Olanda ha convocato Tijjani Reijnders per le sfide contro Bosnia (sabato 7 settembre) e Germania (martedì 10 settembre).

Trasferta negli Stati Uniti per Christian Pulisic e Yunus Musah, che giocheranno contro Canada (7 settembre) e Nuova Zelanda (11 settembre). Saranno tra li ultimi a rientrare a Milano. Samuel Chukwueze è nella lista della Nigeria, che invece affronterà Benin e Ruanda per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Invece, l’Algeria con Ismael Bennacer se la vedrà contro Guinea Equatoriale e Liberia.

Anche tra i ragazzi di Milan Futuro non mancano convocati in nazionale: Hugo Cuenca (Paraguay), Lorenzo Torriani, Davide Bartesaghi, Kevin Zeroli (Italia Under 20); Francesco Camarda, Mattia Liberali, Diego Sia, Adam Bakoune, Emanuele Sala, Vittorio Magni (Italia Under 19); Noah Raveyre (Francia Under 20).