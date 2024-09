Mistero Milan, l’annuncio spiazza i tifosi rossoneri

Discussioni in casa Milan dopo il pareggio in casa della Lazio, c’è un mistero che tiene banco in casa rossonera: l’annuncio

Rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria il Milan, che nel match di campionato contro la Lazio non va al di là del 2-2. Altro mezzo passo falso per i rossoneri, che arrivano alla prima pausa con appena due punti in classifica e già piuttosto attardati rispetto alle prime posizioni.

Non l’impatto che si sperava per la squadra di Fonseca, non quello che ci si attendeva dopo aver effettuato un precampionato piuttosto brillante. Si immaginava che la costruzione della nuova squadra fosse decisamente più avanti, invece nei primi 270 minuti in Serie A si è visto un Milan all’altezza della situazione solamente a sprazzi.

Il potenziale del Diavolo è notevole, ma fatica ad esprimersi. L’undici milanista non trova equilibrio, tra una fase offensiva che si accende a intermittenza e una fase difensiva finora deficitaria. Da capire cosa succederà con l’ingresso in squadra a pieno regime dei nuovi acquisti, ma di certo per adesso Fonseca non convince con le sue scelte, e nel 2-2 con la Lazio si è avuta una nuova prova di questo.

Dopo la pausa, il tecnico lusitano dovrà cambiare marcia, per non rischiare di mettere già a repentaglio la sua panchina. Intanto, nel mondo milanista tiene banco un presunto caso che sta facendo discutere.

Leao e Theo Hernandez lontani dalla squadra nel cooling break, la spiegazione del francese in tv

Ha fatto una certa sensazione l’immagine di Leao e Theo Hernandez nel cooling break del secondo tempo lontani dai compagni di squadra. Un gesto probabilmente senza precedenti e che sta alimentando non poche dietrologie.

C’è chi aveva ipotizzato una sorta di protesta nei confronti dell’allenatore, dopo l’esclusione dal primo minuto dei due. Fonseca era poi corso ai ripari, dopo la rimonta laziale in pochi minuti a metà ripresa, inserendo il francese e il portoghese. Che subito avevano firmato l’azione del gol del pareggio, con la collaborazione decisiva di Abraham.

A fine partita, ai microfoni di ‘Milan Tv’, Hernandez ha poi provveduto a spegnere le polemiche con le sue dichiarazioni: “La gente parla, dice cose non vere – ha spiegato – Io e Rafa siamo sempre con la squadra e sempre disponibili ad aiutare tutti. Eravamo entrati da pochissimi minuti, non avevamo bisogno del cooling break. Assolutamente niente contro l’allenatore”.