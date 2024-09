Niente da fare per il Milan: lo svincolato trova un’altra sistemazione

Un nome spesso accostato al club rossonero potrebbe prendere una strada diversa: ha un’offerta importante fuori dalla Serie A.

La sessione estiva del calciomercato è conclusa in Italia e in diversi altri Paesi, ma c’è ancora la possibilità di tesserare i giocatori rimasti svicolati. Il mercato dei cosiddetti “parametri zero” è ancora aperto, ovviamente bisogna anche avere una situazione liste utile per fare questo tipo di operazione.

Ad esempio, la Roma ha preso Mario Hermoso (ex Atletico Madrid) e potrebbe ingaggiare anche Mats Hummels, grazie all’ormai certa partenza di Chris Smalling in direzione Arabia Saudita. Invece, il Milan ha pensato seriamente ad Adrien Rabiot rimasto libero dopo il mancato rinnovo di contratto con la Juventus.

Milan, Rabiot può sfumare: le ultime sul futuro dell’ex Juve

Il club rossonero aveva pianificato la cessione di Ismael Bennacer, che sarebbe stato sostituito proprio dal nazionale francese. Ma le trattative intavolate per l’addio dell’ex Empoli non hanno avuto successo e negli ultimi non sembrano essersi riaperti spiragli per un trasferimento nella Saudi Pro League, dove la finestra del calciomercato chiude oggi lunedì 2 settembre.

Un altro giocatore ritenuto cedibile dal Milan è Luka Jovic, che in teoria potrebbe avere mercato in Paesi che avranno il mercato aperto ancora per un po’ di giorni. Ad esempio, Qatar (chiusura 9 settembre), Russia (12 settembre), Turchia (13 settembre) ed Emirati Arabi Uniti (1 ottobre). Finora, l’attaccante serbo ha rifiutato tutte le proposte che gli sono giunte, ma l’arrivo a Milano di Tammy Abraham potrebbe fargli cambiare idea.

Se partisse Jovic, ci sarebbe ancora una chance di ingaggiare Rabiot. Ma nelle ultime ore bisogna registrare il forte pressing del Galatasaray per il centrocampista francese, al quale è stata presentata un’offerta economica importante per trasferirsi in Turchia. Il desiderio del giocatore è quello di andare in Premier League, campionato che non ha mai provato, ma finora non è arrivata la proposta giusta. Se non dovesse arrivare, allora non bisogna escludere che possa accettare un’esperienza nella Super Lig.

Rabiot ha 29 anni e certamente ha ancora alcune stagione ad alto livello da poter disputare. Anche per questo ha rifiutato le offerte dalla Saudi Pro League, vuole rimanere nel calcio che conta finché ne avrà la possibilità. Sicuramente le sue pretese economiche hanno ostacolato il suo trasferimento in questi mesi, senza dimenticare la commissione richiesta dalla madre-manager Veronique. Vedremo se nei prossimi giorni di sbloccherà questa situazione.