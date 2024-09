Quando si gioca Milan-Venezia, data e orario ufficiali della partita di Serie A

Ecco quando giocherà il Milan di Paulo Fonseca contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Match in programma a San Siro e valevole per la quarta giornata di Serie A

Ci sarà una lunga attesa prima di tornare a rivedere il Milan, in un match ufficiale. I prossimi giorni, infatti, saranno quelli dedicati agli impegni delle nazionali.

Il Diavolo così scenderà nuovamente in campo solo sabato 14 settembre. Un giorno ampiamente previsto visto l’impegno della squadra di Paulo Fonseca il martedì 16 in Champions League contro il Liverpool. Due giorni prima, dunque, si giocherà a San Siro alle ore 20.45, con Rafa Leao e compagni pronti ad ospitare il Venezia di Eusebio Di Francesco. Una sfida da vincere a tutti i costi per presentarsi alle partite contro i Reds e l’Inter nel migliore dei modi.

Proprio i nerazzurri di Simone Inzaghi disputeranno il quarto turno, in quel di Monza, domenica sera alle 20.45. Ad aprire la giornata sarà invece Como-Bologna alle ore 15.00. Prima di Milan-Venezia, in programma sia su Dazn che su Sky Sport, scenderà in campo anche la Juventus, impegnata sul terreno di gioco di Empoli, alle ore 18.00.

Serie A, riparte il campionato spezzatino: tutte le partite del quarto turno

Sarà la prima volta in stagione in cui assisteremo al campionato spezzatino, con gli orari classici del sabato, della domenica e del lunedì.

Così domenica la prima sfida alle ore 12.30 sarà Genoa-Roma, ma contrariamente agli altri anni non sarà trasmessa da Sky Sport, che manderà in onda la partita delle ore 18.00 tra il Cagliari di Davide Nicola e il Napoli di Antonio Conte. Alle 15.00 altre due sfide: l’Atalanta di Gasperini ospiterà la Fiorentina di Palladino, che come il Milan è ancora a caccia della prima vittoria. A Torino, invece, la squadra rivelazione di questo inizio di stagione, ospiterà il Lecce.

A chiudere il turno, infine, ci saranno le due partite del lunedì sera (16 settembre): interessante Parma-Udinese, in programma alle ore 18.30. Gli uomini di Pecchia e i bianconeri hanno fatto tanto bene nelle prime tre giornate e questo sarà una sorta di sfida verità. Proprio l’ultimissima partita sarà Lazio-Verona, che verrà trasmessa sia sua Dazn che su Sky Sport.

Il programma completo del Quarto Turno di Serie A:

Sabato 14 settembre

Como-Bologna, ore 15 – Dazn

Empoli-Juventus, ore 18 – Dazn

Milan-Venezia, ore 20.45 – Dazn/Sky

Domenica 15 settembre

Genoa-Roma, ore 12.30 – Dazn

Atalanta-Fiorentina, ore 15 – Dazn

Torino-Lecce, ore 15 – Dazn

Cagliari-Napoli, ore 18 – Dazn/Sky

Monza-Inter, ore 20.45 – Dazn

Lunedì 16 settembre

Parma-Udinese, ore 18.30 – Dazn

Lazio-Verona, ore 20.45 – Dazn/Sky