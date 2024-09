Chukwueze, così non va: cosa non sta funzionando

Inizio di stagione deludente per Samu Chukwueze. L’esterno nigeriano non ha rispettato le attese, ora rischia la panchina

Un nuovo acquisto per il Milan. Sarebbe dovuto essere questo Samu Chukwueze in questo inizio di stagione. Aveva tutte le carte in regola per partire alla grande, dando una grossa mano a Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese, d’altronde, aveva dimostrato fin da subito di volere credere in lui e l’estate è stata più che positiva. C’erano davvero tutti i pressuposti affinché il nigeriano si prendesse il Diavolo. Contrariamente allo scorso anno ha iniziato ad allenarsi con la squadra fin dal primo giorno.

Ma il Chukwueze ammirato nelle prime tre partite è di fatto lo stesso dei primi mesi in rossonero, quello che poi fu messo costantemente in panchina da Stefano Pioli. Paulo Fonseca, invece, gli ha dato subito fiducia, schierandolo titolare, ovviamente sulla destra nel match interno contro il Torino. Un’ora di gioco senza riuscire mai ad incidere. Anzi. Delle volte è stato pure punzecchiato dal pubblico di San Siro, che non ha gradito alcune scelte del nigeriano e alcuni suoi controlli palla per nulla precisi. Samu Chukwueze ha fatto davvero male contro i granata, tanto da pagare con la panchina nella sfida di una settimana dopo, contro il Parma. Al Tardini per l’ex Villarreal solo pochi minuti, prima di tornare titolare con la Lazio all’Olimpico.

Anche con i biancocelesti non abbiamo visto gli spunti che lo hanno contraddistinto nel periodo al Villarreal. Ancora una volta una prestazione negativa per via anche di una poca lucidità in fase difensiva. Non è certo un caso se i gol nascono dalla sua fascia con Emerson Royal fin troppo isolato.

Milan, Chukwueze bocciato: a destra torna Pulisic

La sensazione è che le occasioni per Chukwueze stiano per finire e Paulo Fonseca dalle prossime partite potrebbe decidere di non puntare sul nigeriano. Il Milan ha bisogno di ritrovare se stesso e di nuovi equilibri che diano sicurezza alla fase difensiva. Difficile che l’ex Villarreal rientri tra le scelte del tecnico portoghese.

Contro il Venezia dovremmo rivedere Rafa Leao e Christian Pulisic sugli esterni, con Tammy Abraham punta centrale, in attesa del rientro a pieno regime di Alvaro Morata. Chukwueze dovrebbe così accomodarsi in panchina, pronto a dare una mano alla squadra a partita in corso. Servirà però cambiare passo, servirà essere decisivi per non essere sempre più convinti che l’investimento fatto la due estati fa è stato un fallimento. La palla passa a Chukwueze.