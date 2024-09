La stella del Como ha stregato il Milan: pronto l’assalto per il 2025

Il club rossonero guarda già al futuro e ha messo nel mirino un giovane talento della nostra serie A. Lo hanno notato tutti.

L’inizio in serie A del Milan di Paulo Fonseca è stato a dir poco terribile. Due punti in tre gare e tante cose da rivedere, una difesa tutt’altro che imperforabile e una formazione che già è lontana dai vertici della classifica di serie A. Rafa Leao ha evitato il ko con la rete del 2 a 2, ma ci sono diverse cose che non convincono.

Theo e Leao sono subentrati nella ripresa e non hanno partecipato al Cooling Break con il resto della squadra, tra i tifosi e addetti ai lavori ci sono grosse perplessità e le prossime sfide saranno delicate. Al rientro dalla sosta il Milan ospiterà il Venezia, poi ci sarà la Champions League e il derby di Milano e queste tre sfide saranno decisive per il futuro del tecnico. Mentre il portoghese è chiamato a ribaltare una squadra in difficoltà il Milan monitora il mercato e pensa al futuro.

In queste prime giornate di campionato si è messo in mostra un giovane talento, il suo club ha vissuto alti e bassi ma lui ha subito mostrato di essere un giovane di gran prospettiva, stiamo parlando del talentuoso trequartista del Como Nico Paz. La squadra di Fabregas ha acquistato il giocatore questa estate e lui – sebbene solo in scampoli di partita – ha mostrato di avere grande talento.

Mercato Milan, occhio al nome a sorpresa

Il Milan pensa a Nico Paz per il futuro, giocatore che è arrivato in Italia per 6 milioni di euro con il Real Madrid che ha conservato una percentuale sulla rivendita pari al 50 %. Paz è uno dei giovani talenti della Cantera madrilena, ha lasciato la capitale spagnola per trovare spazio e nel Como di Fabregas punta ad esplodere.

Il club lombardo ha cominciato male la stagione, ma la priorità è ribaltare le cose e puntare ad una salvezza tranquilla. Paz può giocare sia come trequartista che come esterno offensivo e il club rossonero monitorerà le sue prestazioni per il futuro, è un profilo piuttosto interessante e con ampi margini di crescita. Proprio sullo stile di mercato che vuole Furlani e Paz è uno dei profili più interessanti.

Lo scorso anno Paz debuttò anche con il Real in campionato e Champions League, e in quest’ultima competizione andò a segno nella fase a gironi contro il Napoli. Un profilo nuovo per il Milan che – in attesa di rialzarsi – pensa anche al mercato.