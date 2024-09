Milan, è già tempo di mercato: obiettivo in casa Roma per il 2025

Il mercato non va mai in vacanza e il Milan è già al lavoro per acquistare un calciatore della Roma nel 2025. Ecco di chi si tratta.

Il Milan sta già lavorando per il futuro, anche se i tifosi gradirebbero risultati positivi anche nell’immediato. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi, i rossoneri arrivano alla sosta per le nazionali senza vittorie, con soli due punti in classifica. Non è sicuramente l’avvio che i supporters rossoneri pensavano di vedere dopo l’arrivo di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese è arrivato a Milano per risollevare la squadra e riportarla dove merita, ma la zona Scudetto sembra essere lontana e il Milan non ha dimostrato, almeno fino a questo momento, di meritare le zone alte della classifica.

Il campionato è lungo, ci saranno sicuramente altri momenti negativi, ma la sensazione è che questa stagione possa essere di transizione, in attesa di trovare gli equilibri giusti per puntare per il titolo. Per questo motivo, il Milan sta già iniziando a capire quali potrebbero essere le mosse giuste in vista del 2025.

Pare che la dirigenza rossonera abbia preso seriamente in considerazione l’acquisto di un calciatore della Roma. I rapporti con la società capitolina sono ottimi, come dimostra l’affare che ha portato Abraham in rossonero e Alexis Saelemaekers in giallorosso.

Il Milan sul giovane talento giallorosso: le ultime

Nicola Zalewski potrebbe essere un obiettivo del Milan in vista della prossima stagione. L’esterno della Roma ha un contratto in scadenza nel giugno del 2025 e, per il momento, la società giallorossa non gli ha ancora proposto un rinnovo.

L’arrivo alla corte di De Rossi di Saelemaekers, proprio dal Milan, potrebbe avergli chiuso definitivamente ogni spazio, quindi il giovane talento di origini polacche potrebbe decidere di cambiare aria al termine di questa stagione.

Cresciuto nel vivaio della Roma, Zalewski ha debuttato in Serie A con Paulo Fonseca, attuale allenatore del Milan. Poi, con l’arrivo di Mourinho, è maturato ed ha trovato più spazio, arrivando a superare le cento presenze con la sua squadra del cuore, pur essendo ancora molto giovane. Nicola Zalewski nasce esterno offensivo, viene trasformato da José Mourinho in un quinto, ma può essere un calciatore piuttosto duttile. Nella sua carriera, infatti, ha giocato anche da terzino, sia a destra che a sinistra.

Il fatto che possa giocare in più ruoli, la giovane età e la scadenza del contratto nel 2025 fanno di Zalewski un obiettivo importante per il Milan. I tifosi si aspettano un salto di qualità importante, Zalewski non è il calciatore che scalda i cuori dei fan rossoneri, ma può essere il jolly in grado di accontentare Paulo Fonseca. La campagna acquisti 2024 è appena finita, manca quasi un anno all’apertura della nuova sessione estiva, ma il Milan sta già lavorando per mettere a segno il primo colpo.