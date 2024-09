Milan, la verità sul contratto di Pioli: come stanno le cose

Pioli è rimasto senza squadra dopo l’ultima stagione sulla panchina rossonera: ecco qual è la sua situazione contrattuale.

Paulo Fonseca è partito molto male nella Serie A 2024/2025, collezionando solo 2 punti nelle prime 3 giornate e subendo 2 gol in ciascuna delle partite giocate. Tante cose non stanno funzionando e c’è già chi ipotizza che possa essere esonerato se dopo la pausa nazionali non dovesse portare risultati.

Alla ripartenza il Milan dovrà affrontare Venezia, Liverpool e Inter. C’è chi ritiene che proprio il derby potrebbe già essere una sorta di ultima spiaggia per l’allenatore portoghese, che finora non è stato in grado di dare la sua impronta alla squadra. Dopo un pre-campionato incoraggiante, nel momento in cui sono iniziate le partite ufficiali i rossoneri hanno deluso. Adesso bisogna vedere se si riuscirà a cambiare rotta.

Pioli per il dopo Fonseca: è davvero possibile?

In questo momento la società sostiene Fonseca e non pensa assolutamente a un eventuale esonero. C’è fiducia nella sua capacità di uscire da questa situazione, anche se quando successo con Theo Hernandez e Rafael Leao in occasione di Lazio-Milan non è di aiuto. Bisogna evitare crepe all’interno dello spogliatoio, altrimenti sarà difficile fare gioco e risultati.

C’è già chi si è lanciato in ipotesi per una eventuale sostituzione di Fonseca e un nome spesso menzionato è stato quello di Massimiliano Allegri. Ma appare abbastanza improbabile il suo ritorno a Milanello. Ha richieste economiche importanti, non ha un grandissimo rapporto con Zlatan Ibrahimovic e le sue idee di calcio non sono in linea con quelle della società. Sembra utopistico immaginarlo di nuovo sulla panchina rossonera, già occupata tra luglio 2010 e gennaio 2014.

Qualcuno ha azzardato anche l’ipotesi del ritorno di Stefano Pioli, che conosce già l’ambiente e che nella scorsa stagione è comunque arrivato secondo nella classifica della Serie A. In realtà, il suo ciclo al Milan sembrava chiuso già al termine dell’annata precedente, però la dirigenza decise di confermarlo e i rapporti sembrano essere rimasti buoni nonostante la scelta di cambiare guida tecnica.

Un’altra cosa da dire è che Pioli è ancora sotto contratto con il Milan fino a giugno 2025. Infatti, nonostante il tentativo di accordarsi per la risoluzione contrattuale, le parti non sono riuscite a trovare un’intesa. L’allenatore emiliano è ancora legato al club e percepisce uno stipendio da circa 4 milioni di euro netti annui. Anche per questo, in caso di eventuale separazione con Fonseca, non va escluso che l’ex mister rossonero venga preso in considerazione.

Ma la speranza è che Fonseca trovi il modo per fare gioco e risultati, mantenendo il gruppo unito e motivato. Se le cose non dovessero andare bene, non crediamo che Pioli sarebbe la risposta giusta per rilanciare la squadra. Tutti abbiamo visto i problemi che ci sono stati nell’ultimo anno e mezzo della sua gestione. Riportarlo a Milanello sarebbe solo una scelta di convenienza economica, essendo già sotto contratto.