Offerta ufficiale: Massimiliano Allegri pronto a tornare

Dove sta andando Massimiliano Allegri? Arrivano nuovi aggiornamenti di mercato sul futuro del tecnico, attualmente libero dopo la fine del rapporto con la Juventus.

Conclusa l’esperienza in bianconero, con la vittoria della Coppa Italia della scorsa stagione, è arrivata la rescissione del contratto fra il tecnico e la Juve che ha deciso di chiudere il rapporto per puntare su un profilo diverso come Thiago Motta. Allegri, attualmente nella lista degli allenatori liberi, può firmare con chiunque in qualsiasi momento. Per il mister sono arrivate già le prime telefonate, dall’Italia e dall’estero. Dirigenti ed intermediari si sono messi all’opera per trovare una nuova squadra ad Allegri.

A lanciare l’indiscrezione, sull’imminente ritorno in panchina di Allegri è il giornalista Nicolò Schira che, attraverso il suo profilo X, ha svelato dei dettagli importanti relativi agli ultimi contatti avuti dall’allenatore con la società. Nuove voci di mercato su Massimiliano Allegri quindi. L’allenatore è pronto a tornare in corsa in questa stagione, per raccogliere l’eredità di qualche altro suo collega che è finito sulla graticola dopo i recenti risultati negativi.

Ritorno di Allegri, ecco le ultimissime sul futuro dell’allenatore

Gli agenti di Allegri, infatti, sono a lavoro per trovare un’altra squadra per il proprio assistito, che ha grandi motivazioni dopo la fine burrascosa del suo rapporto con la Juventus. il tecnico, rimasto fermo in estate, nonostante gli interessi di società inglesi ed arabe non ha trovato l’accordo con nessuno ed è attualmente fermo. Le prossime settimane saranno decisive, visto che una big ha già mosso i primi passi per ingaggiare Allegri, che è un serio candidato per la panchina di un top club europeo.

Allegri è pronto a tornare in pista. Nei piani dell’allenatore, infatti, non c’è l’idea di un anno sabbatico. Ha già fatto sapere, ai suoi procuratori, di essere disponibile a subentrare anche a stagione in corso. Ed è per questa ragione che una big straniera ha già chiesto informazioni a Branchini, che cura gli interessi dell’ex Juventus. Il nome della squadra non è stata svelata da Nicolò Schirà, che ha lanciato al notizia relativa al possibile ritorno in panchina di Allegri.

Le occasioni, però, per il tecnico non mancano visto che già si sta muovendo qualcosa riguardo il mercato degli allenatori. Nelle scorse ore, infatti, si è parlato tanto del Benfica interessato ad Allegri. Occhio, però, anche al Manchester United che può esonerare Ten Hag, che nell’ultimo turno di campionato ha perso in casa 3-0 contro il Liverpool. Tutto questo in attesa delle decisioni del Milan su Fonseca, che ha iniziato male la stagione con i rossoneri e che rischia seriamente al ritorno dalla pausa per le nazionali.