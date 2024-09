Ultima speranza Milan: i rossoneri possono chiudere un super colpo

Il Milan ha ancora una flebile e minima speranza di piazzare un super colpo sul mercato degli svincolati: può arrivare davvero in extremis

Paulo Fonseca spera ancora di migliorare la propria rosa per essere all’altezza di Inter e Juventus. Al momento sembra complicato poter realizzare questo incastro, ma i dirigenti rossoneri stanno provando a realizzare l’impresa.

La partenza del Milan in questo campionato è stata horror. Le belle partite della pre-season americana hanno lasciato spazio ad una squadra impacciata, tatticamente inguardabile e anche poco unita. Lo spogliatoio, vedi quanto successo con Theo e Leao all’Olimpico, non sembra remare tutto dalla stessa parte. I rossoneri di Paulo Fonseca sono tutt’altro che uniti in un’unica direzione e questo inizia a pesare anche sulle prestazioni.

Aver raccolto appena due punti in tre partite non può essere considerato un inizio accettabile di campionato, per chi ha ambizione di successo. Inter e Juventus sono già scappate a +5, ma soprattutto sembrano avere un’altra marcia complessivamente. Il mercato portato avanti da Moncada, Furlani e Ibrahimovic non sembrava essere poi male, ma per ora i nuovi acquisti non hanno apportato quel boost che ci si attendeva.

Emerson Royal molto deludente, Fofana ancora indietro dal punto di vista fisico, l’unico che brilla è Pavlovic. Al di là del gol che ha sbloccato la situazione a Roma contro la Lazio, il centralone serbo ha avuto un grande impatto sulla Serie A, con un dominio fisico importante.

Il Milan ci prova per Rabiot: incastro last minute con la cessione di Bennacer

Eppure il Milan sta cercando ancora qualcosa in questo mercato, finito per quanto concerne la finestra europea e terminato in Arabia da poche ore. I rossoneri vorrebbero trovare un incastro perfetto per elevare ancora il proprio centrocampo. C’è bisogno di un giocatore di maggiore qualità, che possa inserirsi tra le linee e inventare anche qualche giocata. Il nome giusto risponde a quello di Adrien Rabiot, ancora senza squadra e in attesa di capire per chi firmare.

L’ex centrocampista della Juventus ha deciso di non rinnovare con i bianconeri, avendo sparato alto sulle cifre dell’ingaggio. Su di lui adesso c’è il Galatasaray, ma il Milan spera di fare il colpaccio. In caso di addio di Bennacer, in Arabia o in altre nazioni dove il calciomercato è ancora aperto, i rossoneri tenteranno l’affondo.