Esonero Fonseca, la bomba è sganciata: c’è la data

Stando alle ultime indiscrezioni ci sarebbe già la data del possibile esonero di Paulo Fonseca: sarà una giornata decisiva.

Il pareggio di Roma contro la Lazio non ha migliorato di molto la situazione del Milan. I rossoneri hanno raggranellato solo due punti nelle prime tre giornate di Serie A: in pochi potevano aspettarsi una partenza così stentata dopo l’ottimo precampionato che ha visto il Milan comportarsi benissimo contro alcune delle squadre più forti d’Europa.

Oltre ai risultati che mancano Fonseca deve fare i conti anche con un gruppo che appare tutto fuorché unito: la scena di Rafael Leao e Theo Hernandez – schierati solo nel secondo tempo dal tecnico portoghese – che restano in disparte durante il cooling break ha fatto molto discutere. In tanti ritengono che l’ex allenatore della Roma non abbia in mano la squadra e che i calciatori non lo stiano seguendo.

Finora la dirigenza milanista ha ribadito la propria massima fiducia nei confronti di Fonseca, ma è chiaro che bisognerà subito svoltare per non perdere ancora più terreno dalle altre big. Sabato 14 settembre arriverà a San Siro il neopromosso Venezia (calcio d’inizio ore 20:45) ed è superfluo dire che i tre punti sono d’obbligo. Ma il vero banco di prova per il Diavolo e il suo tecnico sarà la sfida di martedì 17 in Champions League contro il Liverpool (sempre in casa) e soprattutto il derby contro l’Inter.

Esonero Fonseca: il Milan potrebbe farlo in un caso

Sarà proprio quello il match decisivo per capire se l’avventura di Fonseca al Milan è destinata a durare a lungo oppure no. I cugini nerazzurri hanno già un vantaggio di cinque punti sui rossoneri dopo sole tre partite: un ko nel derby rischierebbe di far scivolare il Diavolo già a meno otto da Lautaro Martinez e compagni.

Ecco perché il futuro di Fonseca passerà inevitabilmente dalla stracittadina in programma il 22 settembre a San Siro. Se le cose dovessero andare male la sostituzione del tecnico lusitano diventerebbe un’ipotesi concreta. Ma chi potrebbe prendere il suo posto? I nomi che circolano di più tra i corridoi di via Aldo Rossi sono due.

Il più gettonato è Massimiliano Allegri, esonerato dalla Juventus dopo la scorsa finale di Coppa Italia vinta dai bianconeri. Il livornese conosce bene l’ambiente: dal 2010 al 2014 ha guidato i rossoneri vincendo uno scudetto e una Supercoppa italiana. L’alternativa risponde al nome di Maurizio Sarri, ancora senza squadra dopo l’addio alla Lazio.