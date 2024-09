Ferrari, ora è ufficiale: si cambia, tifosi di sasso

Arriva un cambiamento ufficiale all’interno della Ferrari che di certo farà discutere: i tifosi sono rimasti di sasso dopo aver appreso la notizia

La Rossa sta apportando dei cambiamenti importanti in vista del futuro e non solo per quanto riguarda i piloti, con l’arrivo di Lewis Hamilton nel 2025. Un’altra firma è stata ufficializzata proprio in queste ore.

La Ferrari ha centrato una vittoria memorabile in quel di Monza, con uno straordinario Charles Leclerc. Il monegasco è riuscito nell’impresa di compiere una sola sosta con la sua SF-24, realizzando oltre 40 giri con le gomme hard e beffando nella strategia sia Norris che Piastri. Le McLaren sembravano essere più veloci in tutto il week end italiano, ma la battaglia interna tra i due piloti nel primo giro ha favorito la gara di Leclerc, abile poi a gestire gli pneumatici come nessun altro. Secondo successo in casa per lui, dopo quello del 2019, e seconda vittoria in questo 2024, dopo quella di Montecarlo, nel suo Principato.

La terza posizione nel Mondiale Piloti di certo non può renderlo soddisfatto, primo perché nel 2022 era arrivato secondo e poi perché il grande obiettivo è vincere il titolo e non semplicemente piazzarsi. I tifosi sperano che gli aggiornamenti portati a Monza possano dare quella spinta in più in vista di questo finale di stagione, con Azerbaijan e Singapore che sulla carta dovrebbero essere tappe favorevoli alla scuderia di Maranello.

Nuovo sponsor per la Ferrari: Unicredit prenderà il posto di Santander

La Ferrari sta ovviamente guardando anche al futuro e non solo al termine di questa stagione. L’idea è quella di trovare una guida per lo sviluppo tecnico in Lewis Hamilton, andando a sfruttare il suo grandissimo carisma per il 2025. Vasseur vuole mettere a disposizione del fenomeno inglese un pacchetto all’altezza della situazione e per farlo non può essere trascurato nemmeno l’aspetto economico dell’azienda. Proprio in queste ore è arrivata un’importante novità, che riguarda uno degli sponsor principali della Rossa.

La banca spagnola Santander ha salutato la compagnia e dal 2025 non farà più parte della famiglia Ferrari. A Maranello hanno subito reagito a questa notizia trovando un nuovo accordo con un altro istituto bancario di fama internazionale. Attraverso una nota ufficiale la Ferrari ha comunicato che: “A partire dal 1° gennaio 2025, UniCredit S.p.A. collaborerà con Ferrari S.p.A., società da essa interamente controllata, per essere al suo fianco nelle attività sportive di Formula 1 con un accordo pluriennale”.