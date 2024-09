Imminente arrivo in prima squadra per due: Fonseca non ha dubbi

La partenza in campionato del Milan è stata molto complicata e ora la dirigenza e l’allenatore Paulo Fonseca studiano delle soluzioni

Dopo i primi tre turni di Serie A siamo già giunti alla prima sosta di campionato per la disputa delle partite delle Nazionali. Il prossimo fine settimana non ci saranno infatti sfide dei principali campionati in Europa, la maggior parte dei club hanno i giocatori impegnati con le Nazionali mentre solo alcuni rimarranno alla base di lavoro dove i tecnici stanno lavorando in vista dei prossimi impegni.

Per il Milan in queste due settimane di allenamenti a ranghi ridotti (vista la partenza di parecchi giocatori per le partite delle Nazionali) ci sarà modo di ragionare sull’inizio di campionato.

La squadra di Paulo Fonseca nei primi tre turni di Serie A non ha infatti ancora vinto una partita e ha raccolto solo due pareggi e una sconfitta. Una partenza così a rilento nessuno se la aspettava e al rientro dalla sosta serve una svolta, prima in casa con il Venezia, poi in Champions e soprattutto poi nel derby di Milano.

Milan, Fonseca pronto a svoltare: due nuovi innesti in arrivo

Una delle grandi novità di questa stagione in casa Milan è stata senza dubbio la creazione di una seconda squadra che prende parte al campionato di Serie C, le cosiddette formazioni selezioni Under 23. Questa squadra ha preso il nome di “Milan Futuro” e milita nel girone B della Serie C e il suo obiettivo è quello di far fare esperienza ai giovani giocatori rossoneri di maggior talento.

Viste le difficoltà della prima squadra in Serie A, la dirigenza del Diavolo sta ragionando sulla possibilità di promuovere due dei migliori giovani del “Milan Futuro” direttamente nel gruppo di Fonseca. I due predestinati rispondono ai nomi di Alex Jimenez e Silvano Vos, entrambi talenti classe 2005 che potrebbero provare a dare una mano anche in Serie A.

Il primo è un terzino sinistro (ma che gioca anche a destra) che nel Milan è già stato visto in alcune circostanze dimostrando di avere buone doti tecniche.

Il secondo invece è un centrocampista centrale arrivato in estate dall’Ajax che pare essere uno dei prospetti più interessanti per il futuro. Fonseca potrà quindi lavorare in allenamento anche con loro due nel corso di questa sosta e valutare se Jimenez e Vos potranno dare una mano alla prima squadra già dalla prossima gara con il Venezia. Insomma acquisti in casa e il Milan valuta la possibilità di inserirli subito nella propria rosa, Fonseca ci pensa seriamente.