Krunic cambia squadra: torna a San Siro e sfiderà il Milan

Il centrocampista bosniaco ha lasciato la Turchia e sarà avversario della squadra rossonera in Champions League: ecco con chi giocherà.

Un anno fa Rade Krunic era un titolare del centrocampo del Milan di Stefano Pioli, inizialmente disegnato con un 4-3-3 nel quale lui era il perno centrale. Non avendo preso un altro giocatore in quel ruolo determinante, l’ex Empoli è stato considerando adattato e inizialmente non aveva neppure fatto malissimo. Poi le cose sono cambiate.

Tra prestazioni non esaltanti, problemi fisici e il desiderio di trasferirsi in Turchia, il centrocampista bosniaco ha perso centralità nel progetto rossonero e a gennaio 2024 è passato al Fenerbahce. Già nel corso del mercato estivo 2023 c’era stata una trattativa con il club di Istanbul, che gli aveva formulato una ricca offerta contrattuale. Lui voleva andarsene da Milano, però la proposta dei gialloblu per il cartellino non aveva convinto il Diavolo. Inoltre, per Pioli era un calciatore importante. Con il senno di poi, si può dire che è stato un errore trattenerlo.

Krunic, nuovo trasferimento: è ufficiale

Nei primi mesi con la maglia del Fenerbahce ha collezionato 18 presenze, 12 delle quali da titolare. Con l’arrivo di José Mourinho in panchina il suo status in squadra è cambiato e per la nuova stagione non è stato più considerato importante. È diventato sacrificabile e nelle scorse ore si è anche concretizzato il suo trasferimento in un’altra squadra.

A comprare il suo cartellino è stata la Stella Rossa, che ha effettuato un’operazione a titolo definitivo. Sicuramente la spesa è stata ridotta, considerando che lo stesso Fenerbahce aveva speso 3,5-4 milioni di euro per acquistarlo dal Milan. Il club serbo ha messo a segno un buon colpo, dato che Krunic ha accumulato esperienza e può dare tanto al gruppo allenato da Vladan Milojevic. L’allenatore ha ricevuto anche un altro nome noto in Serie A come rinforzo: Nemanja Radonjic, arrivato dal Torino a titolo definitivo. Una campagna acquisti importante quella della società di Belgrado.

Stella Rossa contro Milan in Champions League: quando si gioca

Il caso vuole che Krunic si ritrovi ad affrontare il Milan in questa stagione. Succederà in Champions League nella partita in programma l’11 dicembre a San Siro. La Stella Rossa è una delle otto avversarie che la squadra di Paulo Fonseca affronterà nella prima fase a girone unico introdotta con il nuovo format della competizione UEFA.

Sicuramente sarà speciale per Rade tornare a Milano, cosa che gli capiterà anche il 1° ottobre: infatti, la squadra serba se la vedrà prima con l’Inter. Doppio ritorno a San Siro per il giocatore, che in entrambe le occasioni vorrà fare bene.