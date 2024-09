Milan, i contratti in scadenza a giugno 2025: chi rinnova e chi no

Tre calciatori rossoneri hanno accordi che scadono tra meno di un anno: ecco la loro situazione ad oggi.

La sessione estiva del calciomercato è terminata e adesso il Milan può concentrarsi sui rinnovi di contratto. Sicuramente, ci sono due situazioni non semplici per la società.

Ovviamente, ci riferiamo a Mike Maignan e a Theo Hernandez, entrambi in scadenza a giugno 2026. Il primo percepisce uno stipendio da 2,8 milioni di euro netti annui, mentre il connazionale arriva a circa 4,5. I contatti con i rispettivi agenti sono stati avviati e accordarsi non è facile, perché per ambedue vengono richiesti degli aumenti importanti e il club vuole cercare di strappare le migliori condizioni economiche possibili. L’equilibrio del bilancio è fondamentale.

Milan, giocatori con scadenza 2025: il punto

Anche Matteo Gabbia va in scadenza a giugno 2026, ma la sua situazione sembra di più facile soluzione. E c’è anche chi, invece, ha un accordo con scadenza giugno 2025: vediamo di chi si tratta.

Il primo è Davide Calabria, capitano della squadra. Nonostante il suo status, in questi mesi non è mai decollata la trattativa per il rinnovo. Le parti sono in contatto e c’è la volontà di arrivare a un’intesa, però il giocatore dovrà valutare sia la proposta economica che l’evoluzione della sua stagione. Infatti, il Milan ha acquistato Emerson Royal con l’intento di schierarlo come terzino destro titolare. Uno “smacco” per il numero 2 rossonero, che potrebbe anche valutare un futuro altrove se non dovesse essere contento della sua situazione. Il suo stipendio è di circa 2 milioni netti annui ed è trapelato che società intende confermare tale importo o al massimo alzarlo leggermente.

Se per Calabria ci sarà una trattativa per provare ad arrivare a un accordo, invece per Alessandro Florenzi la sensazione è che l’avventura a Milano terminerà a giugno 2025. L’anno prossimo compirà 34 anni e in questo momento è fuori per un grave infortunio che lo terrà fuori ancora per diversi mesi. Considerando età, problemi fisici e ingaggio (circa 3 milioni netti annui), al 99,9% l’ex Roma non vestirà più la maglia rossonera nella prossima stagione.

Stessa scadenza contrattuale pure per Luka Jovic, al quale l’accordo è stato prolungato di un anno al termine della passata stagione. Una mossa forse dettata dal desiderio di non perdere a parametro zero un attaccante che comunque aveva segnato 9 gol e che magari sarebbe stato rivendibile nel corso del calciomercato estivo. Nonostante alcune proposte, il serbo è stato determinato a rimanere al Milan e neppure l’arrivo di Tammy Abraham ha cambiato la situazione in questi giorni. Ad oggi, è difficile scommettere su un rinnovo. Anzi, non sorprenderebbe un trasferimento già a gennaio.