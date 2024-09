Svincolato di lusso in arrivo: l’annuncio non lascia dubbi

Dopo un’estate passata da svincolato per il campione è arrivato il momento della firma: tutto pronto per il trasferimento in Serie A.

L’ingresso in scena di settembre non ha sancito la fine del calciomercato ma ha solo cambiato le strategie dei diversi club che possono ancora andare a pescare tra gli svincolati. Sono davvero tanti i giocatori di livello ancora senza contratto che non vedono l’ora di firmare con il loro prossimo club. Difficile ricordare una finestra di trattative così ricca di parametri zero.

Il primo è stato Kylian Mbappé che con largo anticipo aveva fatto sapere al Paris Saint Germain che avrebbe lasciato il club per il Real Madrid. Cartellino in mano e nessuna difficoltà per il fenomeno francese che in un battito di ciglia ha firmato l’inizio dell’avventura con i Blancos. Scenario meno facile invece per tanti altri svincolati di lusso che hanno faticato e continuano a fare fatica nella ricerca del nuovo club.

Tanti interessamenti e voci di corridoio ma di concreto c’è stato davvero poco per lui che, ora che il tempo stringe, sembra pronto a riformulare anche le proprie richieste. Un bene per la Serie A che è ad un passo dal dare il benvenuto al campione, ora tutte le riserve stanno per essere sciolte.

Calciomercato Serie A, scontro a due lo svincolato: futuro deciso

Profondo ottimismo da parte del papà del calciatore, nonché suo agente, che attraverso il portale ilromanista.it ha parlato di futuro. Chi ha già preparato le valigie da un pezzo e aspetta solo di tornare a giocare è l’ex campione del mondo Mats Hummels. Dopo essere tornato al Borussia Dortmund, con il quale ha giocato due finali di Champions League a distanza di dieci anni l’una dall’altra, il difensore tedesco ha visto il proprio contratto scadere e ha preferito non rinnovare.

Meglio cercarsi una nuova avventura a questo punto della carriera. Saranno 36 anni a dicembre per l’esperto centrale che è stato un po’ uno dei precursori del calcio moderno. Uomo di fiducia di Jurgen Klopp, la sua abilità palla al piede gli ha permesso di diventare uno dei migliori difensori degli ultimi anni. La parola fine è però ancora lontana per Hummels che vuole concedersi un’ultimissima sfida.

Nuovo duello a distanza tra Roma e Milan che dopo essersi contese il centrocampista Manu Koné, sono tornare a sfidarsi per il difensore tedesco. Giallorossi e rossoneri continuano a provarci con insistenza e hanno anche trovato un’accordo di massima con il giocatore al quale basterebbero 3 milioni di euro a stagione. Il problema, anche in questo caso, rimane la commissione chiesta dal papà-agente dell’ex Dortmund.