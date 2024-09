Anticipo “versato”, il Milan ha programmato il colpo per il prossimo anno

Il Milan ha già il primo colpo per il 2025, il piano dei rossoneri: ecco l’anticipo dato dal club per il prossimo affare

Un buon mercato per il Milan, ma forse incompleto. E’ questa l’idea generalizzata di tifosi rossoneri e addetti ai lavori. Una campagna acquisti in cui però, del resto, la società milanista ha confermato quelli che sono i pattern del proprio modo di operare così per come sono stati comunicati ufficialmente. Voglia di investire ma in profili funzionali e con giudizio.

Il tutto si è avvertito per larghi tratti della sessione estiva, con un Milan particolarmente prudente in certi momenti e che si è lasciato sfuggire per questo, forse, qualche colpo che avrebbe fatto comodo. Come che sia, il dado ormai è tratto e con questi uomini si andrà almeno fino a gennaio. Il potenziale non manca, ma finora in campo non è stato tradotto nei risultati attesi.

Il Milan è stato tra le principali delusioni di questo avvio di stagione, con appena due punti in tre giornate. Dopo la pausa occorrerà cambiare marcia, altrimenti la panchina di Fonseca potrebbe essere già a rischio. Dalle sfide con Venezia, Liverpool e Inter si capirà probabilmente molto di come andrà la stagione rossonera. Non si può già quasi più sbagliare, per puntare in alto come vuole fare il Diavolo.

La società, in ogni caso, per ora mostra di essere vicina all’allenatore e prosegue per la sua strada, individuando oltretutto già il primo colpo per il prossimo anno, per continuare il progetto appena varato. Il Milan ha già messo le basi per un grande acquisto, versando una sorta di ‘anticipo’ che potrà tornare utile.

Milan, nel 2025 arriva Ferguson: la strada è già tracciata

Parlavamo delle lacune emerse da questo mercato per il Milan. Sarebbe occorso un acquisto in più a centrocampo, ecco perché per il 2025 si pensa a Lewis Ferguson.

Lo scozzese ha fatto molto bene al Bologna, prima del grave infortunio che lo farà tornare in campo soltanto tra qualche mese. C’è comunque fiducia nelle sue doti ed ecco perché il Milan vorrebbe provare ad accaparrarselo. La chiave potrebbe essere Pobega, che il Milan ha girato in prestito al Bologna, che ha il diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Il centrocampista di scuola rossonera potrebbe così rientrare nella trattativa e risultare una sorta di “acconto”.