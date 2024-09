Firmano col Milan, sospiro di sollievo per i rossoneri

Buone notizie per il Milan, arriva una doppia firma attesissima da tutto l’ambiente: la novità di calciomercato esalta i rossoneri

In casa Milan, si immaginava un inizio di stagione diverso, rispetto a quello che stiamo vedendo. I rossoneri hanno cominciato la stagione con grandi ambizioni e con le ottime indicazioni ricevute dal precampionato. Che però, nelle prime gare ufficiali non hanno trovato purtroppo riscontri, con difficoltà inattese.

E’ un Milan dal grande potenziale, ma che sta faticando a trovare continuità in campo e con Fonseca che ancora non ha trovato la quadra. Dopo le prime tre giornate, la società ha ribadito la vicinanza all’allenatore, anche sgonfiando il caso Leao-Theo Hernandez, ma dopo la pausa serviranno risposte differenti da parte dei rossoneri. Altrimenti la stagione potrebbe prendere una brutta piega.

Le prossime gare saranno già determinanti per capire il futuro del club in questa stagione e quello dell’allenatore. Fondamentale provare a conquistare i tre punti con il Venezia, quindi il doppio big match con Liverpool e Inter in cui servirà un Milan molto più brillante ed efficace. Si entra in un nuovo ciclo di gare da non fallire assolutamente.

Milan che è anche in attesa dell’ingresso a regime dei nuovi acquisti in squadra, anche se il mercato non è stato completato. Da questo punto di vista, però, arrivano buone notizie e si avvicina una doppia firma molto attesa.

Milan, ci siamo: si avvicina il rinnovo di Theo Hernandez e Maignan

Con acquisti e cessioni discorsi da rimandare ormai quanto meno a gennaio, il Milan si muove sul mercato interno. E si torna a parlare dei rinnovi di Maignan e Theo Hernandez, tema che aveva tenuto banco alla fine della scorsa stagione. La società aveva dichiarato l’intenzione di trattenere tutti i big, incluso Leao e su quella linea vuole continuare a muoversi senza dubbio.

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, i discorsi riprenderanno tra qualche settimana, sia con l’entourage di Hernandez che con quello di Maignan. Più semplice quelli con il portiere mentre per il terzino bisognerà fare i conti con la richiesta alta del giocatore e l’interesse di diversi top club europei.

Evidente la voglia di dare un segnale, dopo le recenti polemiche per i risultati in campo, ma anche per quanto concerne l’episodio che ha visto protagonista il terzino. Servirà ancora un po’ di pazienza, per i tifosi rossoneri, ma le prospettive sembrano positive per poter arrivare a un lieto fine desiderato da tutti, in campo e fuori.