“Ho telefonato a Pioli”, annuncio a sorpresa che scuote il mercato

Retroscena di mercato che lascia tutti sorpresi, una telefonata a Pioli ha cambiato le sorti di una importante trattativa in Serie A

Da alcuni giorni si è conclusa la sessione estiva di mercato che è stata ricca di grandi colpi per le squadre italiane e alcune delle migliori società si sono rinforzate parecchio. Il Milan è stato molto attivo soprattutto nel mese di agosto quando ha messo a segno diversi movimenti in entrata per cercare di donare al nuovo allenatore Paulo Fonseca una rosa competitiva. Per il momento però i risultati stanno ancora mancando e nelle prime tre gare sono arrivati solo due pareggi e una sconfitta.

Tra i numerosi affari di mercato che si sono visti nel corso dell’estate tra le squadre di Serie A, ce n’è uno che ha anche riguardato Stefano Pioli. L’ex allenatore del Milan, dopo circa cinque anni sulla panchina rossonera, ora osserverà un periodo di riposo senza nessuna squadra. Tuttavia, in queste ore è emerso un retroscena riguardante il tecnico di Parma e un suo ex giocatore, lo ha svelato il dirigente durante la conferenza stampa.

Milan, curioso retroscena su Pioli

Uno degli acquisti messi a segno dal Lecce nel corso di questa sessione estiva di mercato è stato quello di Ante Rebic. L’ex attaccante del Milan è tornato in Italia dopo che la scorsa stagione ha giocato in Turchia con la maglia del Besiktas. Il club con sede ad Istanbul ha però deciso di rescindere il contratto del croato dopo una sola annata e così il direttore del Lecce, Pantaleo Corvino, ha colto l’occasione di prenderlo a parametro zero.

Nel corso dell’ultima conferenza stampa, Corvino ha commentato la decisione di prendere Rebic svelando:

“Tre anni fa ha vinto lo scudetto col Milan segnando tanti gol. Ho chiamato Pioli e gli ho chiesto se Rebic è più prima punta o esterno. Ha fatto il vice di Giroud e ha vinto uno scudetto. Si è adeguato alle condizioni da Lecce, così è un nostro nuovo calciatore”.

Il direttore dell’area tecnica giallorossa ha quindi svelato che prima di firmare l’ex attaccante del Milan ha telefonato a Pioli, un allenatore che lo conosce bene e che senza dubbio sarà stato in grado di spiegargli nel dettaglio quali sono i pregi e i difetti dell’attaccante croato classe 1993.