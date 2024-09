Il Milan già sorride: tesoretto in arrivo

Il Milan si gode una grande operazione di mercato: in arrivo un tesoretto da poter investire nei prossimi mesi

Bisogna sempre trovare un motivo per sorridere, anche nelle peggiori situazioni. Lo sanno bene in casa Milan. In un momento non certo esaltante, complice una partenza con il freno a mano tirato in campionato e diverse turbolenze nello spogliatoio gestito da Fonseca, la dirigenza rossonera ha trovato un motivo per essere soddisfatta. Almeno dal mercato arrivano infatti buone notizie: il club sembrerebbe essersi già assicurato un tesoretto importante.

In una sessione estiva vissuta tra alti e bassi, tra grandi colpi confezionati, altri a lungo attesi, altri posticipati, quel che è certo è che dal punto di vista delle cessioni anche in casa Milan non tutto è andato secondo i piani. Lo dimostrano in particolar modo i casi legati a Ballo-Touré e Origi, due giocatori fuori rosa e il cui ingaggio va ad appesantire le casse del club, almeno fino a questo momento.

Se le operazioni in uscita per alcuni calciatori si sono rivelate tribolate, se non impossibili da realizzare, per altri sono state finalizzate nel giro di poco tempo e in maniera soddisfacente per tutte le parti in causa. E a strappare un sorriso in particolare in casa Milan è una cessione importante avvenuta a inizio mercato ma che potrebbe dare i suoi frutti, in termini economici, nei prossimi anni, se non addirittura nei prossimi mesi.

Milan, c’è un tesoretto in arrivo dal mercato: la dirigenza rossonera può sorridere

Se per il Milan la partenza non è stata delle migliori, non si può dire lo stesso di tutti i cuori rossoneri, o meglio ex rossoneri, presenti in Serie A. Basti pensare, senza spostarsi di troppi chilometri, a quanto accaduto al Monza di Galliani, guidato quest’anno in panchina dall’ex milanista Alessandro Nesta.

Una squadra attualmente ferma a 2 punti, proprio come il Milan, ma frutto di prestazioni comunque di un certo livello, in particolar modo quella con la Fiorentina dell’ex Palladino, in grado di raggiungere il pareggio contro i brianzoli solo in pieno recupero.

Tra i ragazzi di mister Nesta a brillare, in maniera particolare, in questo inizio di stagione è stato Daniel Maldini. Con un gol all’attivo, proprio al Franchi contro la Viola, e una serie di prestazioni di altissimo livello, il figlio e nipote d’arte ha fin qui mostrato segnali di grande crescita, dando continuità a quanto aveva già fatto vedere lo scorso anno, sempre in Serie A contro la maglia dei brianzoli. E a questo punto il Milan può cominciare a sfregarsi le mani.

Nonostante abbia ceduto, infatti, il ragazzo alla squadra gestita da Galliani a titolo gratuito lo scorso luglio, la società rossonera si è garantita una percentuale sulla futura rivendita del 50%. E questo vuol dire una plusvalenza garantita, visto e considerato che il ragazzo è un prodotto del vivaio e che già in questo momento il suo valore di mercato sembrerebbe almeno raddoppiato rispetto alla vigilia del campionato.

Insomma, per ora non c’è nulla di certo, ma se la crescita di Maldini junior dovesse continuare è più che sicuro che il Milan potrà, nel giro di qualche mese, se non addirittura di qualche anno, mettere in cassa un tesoretto importante e fino a poco fa insperato. A dimostrazione di quanto l’operazione imbastita nel corso dell’estate sia stata più lungimirante di quanto non apparisse in un primo momento.