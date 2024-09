Milan, col Venezia tre innesti dalla seconda squadra

Fonseca non può più sbagliare, il tecnico del Milan pensa alla ripresa della Serie A ed è pronto a stupire tutti con le sue scelte.

Cercasi prima vittoria in stagione da parte del Milan che in questo momento sta sfruttando la sosta per ricompattare l’ambiente. Le cose sono iniziate male, il pubblico non si è mai entusiasmato per la scelta di affidare la panchina a Paulo Fonseca, e se possibile stanno proseguendo anche peggio. Alla ripresa contro il Venezia il club è pronto a rivoluzionare tutto.

Sarà un settembre di fuoco per i rossoneri che contro i lagunari non potranno assolutamente sbagliare, a San Siro è contemplata solo la vittoria. Attenzione, però, perché contro il Venezia sarà la partita che precederà anche il debutto stagionale in Champions League. Qualche giorno dopo, sempre a San Siro, arriverà il Liverpool per un match tutt’altro che banale.

Il compito di Fonseca sarà dunque quello di gestire le rotazioni e di dare la giusta carica ai suoi uomini, anche andando a pescare dalla seconda squadra. Un sogno per i tre innesti del Milan Futuro che sperano di non rimanere solo in panchina alla ripresa della Serie A ma di ottenere anche qualche minuto per assaporare il campo.

Milan-Venezia, Fonseca ha già scelto: salgono in tre dalla Serie C

Il campionato tornerà il 14 settembre e per l’occasione saranno tre i 2005 a disposizione di Fonseca nel match con i veneti. Un difensore e due centrocampisti stanno per salutare la Serie C e fare il grande salto, almeno per il momento visto che dovrebbe trattarsi di una soluzione temporanea. Il primo nome in lista è quello di Alex Jimenez, arrivato dal Real Madrid a luglio per 5 milioni e blindato fino al 2028.

Per ruolo e caratteristiche è il sostituto naturale di Theo Hernandez, oggetto del mistero di questo avvio di stagione. Nonostante lo spagnolo sia apparso ancora acerbo, ha tutte le qualità per emergere e puntare ad essere un elemento stabile della prima squadra. Insieme a lui nell’elenco dei convocati ci saranno anche l’olandese Silvano Vos e l’ex giovanili rossonere Kevin Zeroli.

Entrambi sono due centrocampisti abili in fase di interdizione e nel far ripartire la manovra. Il primo è arrivato in estate dall’Ajax per 3 milioni ed è stato subito aggregato alla squadra satellite mentre l’altro ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile prima del salto. Zeroli è l’unico dei tre che ha già ricevuto una chiamata, nell’ultimo match contro la Lazio era in panchina.