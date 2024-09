Milan, ripresa allenamenti: la scelta di Fonseca fa discutere

Una decisione presa dall’allenatore portoghese ha scatenato un po’ di discussioni tra i tifosi: ecco di cosa si tratta.

Il Milan ha iniziato molto male il campionato, conquistando solamente 2 punti nelle prime 3 giornate. Se il recente pareggio contro la Lazio ci può stare, invece hanno deluso le precedenti partite contro Torino e Parma, in particolare la trasferta in Emilia-Romagna. Perdere contro una neo-promossa che ha meritato ampiamente la vittoria è stato qualcosa di decisamente inaspettato.

Paulo Fonseca non sta riuscendo a far mettere in pratica le sue idee di calcio: serve tempo oppure non ha una squadra adatta per la sua proposta di gioco? Dovrà capirlo in fretta. Certamente, è fondamentale sistemare la fase difensiva: 6 gol presi in 3 partite sono troppi. Significa che non è cambiato nulla rispetto all’ultimo anno e mezzo della gestione Pioli, nonostante il portoghese abbia annunciato un nuovo modo di difendere che avrebbe dovuto essere più efficace. In questo momento, non si stanno ancora vedendo novità positive rispetto al recente passato.

Fonseca, una decisione crea discussioni

Adesso c’è la pausa nazionali, forse arrivata al momento giusto dato che l’ambiente rossonero è finito nel mirino anche per il “caso” Theo Hernandez-Rafa Leao. In Lazio-Milan i due non hanno fatto il cooling break con i compagni, rimanendo dall’altra parte del campo, e ciò è stato considerato da molti un atto contro Fonseca, che li aveva lasciati in panchina. Giorgio Furlani, che ha parlato dopo l’allenatore e Theo stesso, ha confermato che non c’è nessun caso. Lo ha definito un “non evento”. Speriamo che sia davvero così.

Il Milan tornerà in campo sabato 16 settembre a San Siro contro il Venezia, neo-promossa che dovrà battere obbligatoriamente. Anche perché poi arriveranno sfide molto più impegnative contro Liverpool e Inter. Diversi giocatori sono partiti con le rispettive nazionali, dunque Fonseca non può sfruttare come vorrebbe gli allenamenti a Milanello. Dovrà lavorare con un gruppo ridotto.

Dopo la seduta di mercoledì, nella quale c’è stata una partita a ranghi misti con il Milan Futuro, il club ha comunicato che il programma prevede quattro giorni liberi. Gli allenamenti ripartiranno da lunedì 9 settembre con una sessione pomeridiana.

Questa decisione ha sorpreso i tifosi, molti dei quali l’hanno commentata negativamente sui social network. Vero che Fonseca non ha a disposizione tanti calciatori, però c’è chi ritiene che quattro giorni liberi siano eccessivi, soprattutto considerando che il Milan non ha brillato nelle prime giornate di Serie A. Vedremo se qualche giocatore si presenterà comunque a Milanello per lavorare e farsi trovare più pronto in vista della ripartenza della stagione.