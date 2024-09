Niang pronto a firmare, il colpo in attacco è sorprendente

Dopo i pochi mesi all’Empoli la voglia di riscatto è ancora alta da parte dell’ex Milan Niang, prossimo al ritorno in Italia.

C’è ancora tempo per fare calciomercato, gli svincolati non mancano e le sorprese sono dietro l’angolo. Come il ritorno dell’ex Milan M’Baye Niang, prossimo ad iniziare una nuova avventura. I club hanno tempo fino al 12 dicembre per ultimare le proprie rose e la sensazione è che diverse squadre abbiano ancora molto da sistemare. Per questo qualcuno ha deciso di gettarsi a capofitto nel mercato dei parametri zero.

Ben 79 partite totali condite da 12 goal e da 9 assist in rossonero per l’attaccante senegalese che proprio a dicembre toccherà il traguardo dei trent’anni. Il Milan ha rappresentato tanto per lui visto che quella meneghina è stata la seconda maglia che ha indossato più volte in carriera. Peccato che all’epoca le cose non hanno funzionato.

Colpa forse di un progetto tecnico non esaltante, all’epoca il Diavolo stava cercando di ritrovare la propria dimensione, oppure semplicemente non era destino. Fatto sta che Niang in in Italia ha spesso lasciato il segno ed è per questo che sta pensando di tornare. Offerta in vista per il classe 1994 che può firmare subito gratis.

Serie A, riecco Niang: scontro a due per l’ex Milan

Dopo l’Empoli l’anno scorso, un nuovo club è ora in trattativa con Niang. Ritorno in Serie A molto vicino per l’attaccante, è in grado di giocare sia come unta centrale come che esterno nel tridente offensivo, che è finito sul taccuino del Monza. Il club di Alessandro Nesta e Adriano Galliani spera di ottenere la salvezza anche quest’anno e le cose sono iniziate bene. La dirigenza non vuole lasciare nulla al caso e per questo vuole consegnare al mister un uomo in più.

Ma attenzione perché i brianzoli non solo gli unici a seguire l’ex Milan. Come detto, l’Italia è ormai una seconda casa per Niang che tornerebbe subito. Proprio come ha fatto l’anno scorso che ha risposto subito sì alla chiamata dei toscani. Non solo Monza per l’attaccante che continua ad essere seguito anche in Serie B.

Su di lui c’è la Sampdoria che ha da poco salutato mister Andrea Pirlo per ingaggiare Andrea Sottil. I blucerchiati hanno grandi ambizioni e con loro Niang sarebbe un titolare, ruolo che il Monza potrebbe non garantirgli con regolarità. Il calciatore valute le proposte che gli sono state fatte e non vede l’ora di tornare ad allacciarsi gli scarpini.