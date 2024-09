Se ne va a gennaio, cessione già decisa in casa Milan

Mercato ancora protagonista in casa Milan: valutazioni in corso per capire suo futuro, probabile addio il prossimo gennaio

I tifosi del Milan non pensavano di vivere la prima pausa per le nazionali della stagione in questo modo: ossia intenti a capire cosa stia accadendo nello spogliatoio dopo i fatti di Roma, dove Theo Hernandez e Rafa Leao si sono distinti per il loro atteggiamento sospetto in campo.

Tutti e tre i protagonisti, quindi anche mister Paulo Fonseca, hanno stemperato i toni, dicendo che la situazione non è tragica come viene descritta e che già tutto è tornato alla normalità. Questo lo vedremo in campo, quando i rossoneri affronteranno un trittico di gare da paura: in campionato contro Venezia e Inter, in Champions League contro il Liverpool.

Nel frattempo, diversi giocatori sono rimasti a Milanello controvoglia (non solo Origi e Ballo-Tourè, ma anche Bennacer): si attendono delucidazioni da parte della società per decifrare meglio il loro prossimo futuro.

Milan, Bennacer non certo di rimanere: a gennaio sarà addio?

Potenzialmente potrebbe rientrare nei piani di Paulo Fonseca, vista la situazione attuale dove il Milan fa fatica a costruire gioco in mezzo al campo, specialità della casa dell’algerino. Quale sarà però il futuro di Ismael Bennacer? Non a Milano, o meglio questo potrebbe essere l’atto finale di una storia d’amore cominciata nel 2019 e culminata nel 2022 con la vittoria dello Scudetto.

Quei tempi oramai sono andati, Bennacer ha meditato l’addio per tutto il mercato estivo, non trovando nessuna destinazione. Ha saltato l’ultima partita di Roma ufficialmente per gastroenterite, fino a questo momento ha giocato 59′, tutti contro il Torino all’esordio in campionato. Potrebbe appunto giocare titolare, ma la squadra dovrà essere più equilibrata e non aggressiva come quella vista all’Olimpico contro la Lazio. La presenza di Bennacer predilige un cambiamento tattico ben preciso.

Se però le prossime partite le guarderà dalla panchina o dalla tribuna, si fa avanti l’opzione addio: il centrocampista ex Empoli, durante l’estate, ha rifiutato diverse offerte arabe (tra cui quella dell’Al-Qadsiah, stesso club che ha desiderato fino all’ultimo Dybala), mentre agli sgoccioli della chiusura delle trattative sembrava vicinissimo a firmare per il Marsiglia. Trattativa che si è però interrotta per via delle richieste del calciatore. Molto probabile a questo punto che a gennaio si ricominci daccapo, specialmente se il Milan troverà un suo degno sostituto.