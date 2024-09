Telefonata ad Ibrahimovic, colpo di scena in casa Milan

Zlatan Ibrahimovic scende in campo, in senso figurato e con una telefonata ha regalato un colpo di scena clamoroso in casa Milan: cosa succede ora

Il dirigente rossonero non è solito andare molto per il sottile e in questi mesi, pur se nell’ombra, ha dato una grande mano al presidente Cardinale. Molti hanno criticato la sua assenza in questi ultimi giorni al fianco della squadra, ma il lavoro lo ha portato avanti al telefono.

Il Milan sembra diventato una polveriera. I risultati non arrivano, con due punti nelle prime tre giornate che creano ovviamente preoccupazione. Un inizio davvero povero di acuti, contro Torino, Parma e Lazio. Fonseca non è riuscito ancora a trovare la quadratura del cerchio, dopo un precampionato che era sembrato davvero incoraggiante. Un atteggiamento tattico sconclusionato, con pochi occasioni create e tante ripartenze lasciate agli avversari. L’infortunio di Morata ha creato subito un problema al tecnico portoghese, costretto ad arrangiarsi con Jovic (non inserito nella lista europea) e Abraham, appena sbarcato a Milanello.

Ma quello che preoccupa maggiormente è l’atteggiamento di gente come Leao e Theo Hernandez, esclusi contro la Lazio dall’11 di partenza e protagonisti di un siparietto non molto piacevole da vedere. I due calciatori rossoneri, durante il cooling break della sfida dell’Olimpico, sono rimasti serenamente in disparte dal resto della squadra, mentre Fonseca impartiva le indicazioni tattiche.

Theo Hernandez e Leao nei guai: anche Ibrahimovic ha fatto sentire la sua voce

Questa scena che ha visto protagonisti Theo Hernandez e Leao non è passata inosservata, né a livello mediatico, né a livello societario. I due giocatori hanno dato una spiegazione piuttosto superficiale, parlando di non aver bisogno di una pausa per rinfrescarsi visto che erano scesi in campo da poco. Ovviamente questa versione non è piaciuta a chi di dovere in casa Milan e subito è scattata la ramanzina.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, parlando con il direttore tecnico Moncada, i due avrebbero espresso il proprio rammarico per l’eco di una vicenda che non doveva averne.

Per sanare la questione è intervenuto anche Zlatan Ibrahimovic, assente all’Olimpico per impegni pregressi. L’ex centravanti ha telefonato ai due ragazzi e ha cercato di spiegare loro come non bisogna comportarsi.

Adesso, da Fonseca in su, tutti si aspettano che Leao e Theo siano in grado di fornire le prestazioni a cui avevano abituato tutti nel corso degli anni. Nelle prossime settimane dovranno sparire mugugni di mercato e mal di pancia legati a mancati trasferimenti, per il bene del Milan.