Trattativa difficile ma c’è fiducia: il Milan è convinto di farcela

Il club rossonero deve affrontare una negoziazione dall’esito incerto: l’auspicio è quello di arrivare a un accordo a breve.

L’ultima campagna acquisti ha portato a Milanello cinque volti nuovi e, chiusa la sessione di calciomercato, la dirigenza è concentrata su altri temi. Tra questi c’è il rinnovo di contratto di alcuni giocatori.

Scontato fare due nomi: Mike Maignan e Theo Hernandez. Entrambi vanno in scadenza a giugno 2026 e sarebbe fondamentale raggiungere un’intesa entro fine anno. Blindare due degli elementi più importanti della squadra sarebbe positivo per svariati motivi ed eviterebbe di doverli cedere nel mercato estivo 2025, quando il loro prezzo di vendita potrebbe essere inferiore a causa della scadenza contrattuale ravvicinata.

Rinnovo Theo Hernandez-Milan: il punto della situazione

Nessuna delle due trattative è semplice, però partono da due basi diverse. Maignan percepisce uno stipendio netto annuo da 2,8 milioni, mentre Hernandez da 4,5 (bonus inclusi). Trovare un accordo con il portiere ex Lille sembra meno complicato, anche se questo non significa che le parti arriveranno presto alle firme.

Per quanto concerne Theo, le ultime indiscrezioni indicano in 8 milioni la richiesta per rinnovare. Una cifra che, ovviamente, il Milan non può accettare di pagare. L’intento è quello di non spingersi oltre i 6-7 milioni, bonus inclusi. Attualmente è Rafael Leao il calciatore rossonero più pagato con uno stipendio da circa 5 milioni fissi più bonus per un massimo di 2 milioni. Questo sembra essere il limite fissato dal club per i suoi pezzi pregiati.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani sono fiduciosi di riuscire ad arrivare a un accordo soddisfacente. La volontà è quella di tenerlo e continuare a farne uno dei cardini del progetto tecnico. Bisogna capire se Hernandez voglia proseguire la sua esperienza al Milan o se possa essere tentato dall’eventualità di mettersi alla prova altrove.

A Milano si trova bene, ha anche trovato stabilità nella vita privata con la compagna Zoe Cristofoli e il figlio Theo junior. Lo stesso Ibrahimovic ha espresso questo concetto in una conferenza stampa estiva, confermando che il terzino francese è felice e che quindi c’è una buona base di partenza per una trattativa. “È tutto sotto controllo” ha dichiarato.

Lo svedese si era mostrato molto tranquillo sui rinnovi di contratto di Hernandez e Maignan. Ciascuna delle parti cercherà di strappare le migliori condizioni possibili, ma sarà fondamentale venirsi incontro ed evitare rotture che potrebbero creare problemi interni. Non mancheranno sondaggi e proposte da altre società, normali ostacoli in queste situazioni. Vedremo se ci sarà un epilogo felice.