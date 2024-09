Clamoroso Jovic, sbaglia un gol incredibile (VIDEO)

Brutto errore da parte del numero 9 rossonero: durante il match tra Serbia e Spagna si è reso protagonista in negativo.

Periodo non felicissimo per Luka Jovic, messo in discussione dopo il rinnovo del contratto con il Milan. Non è un segreto che il club abbia cercato di venderlo e che l’ingaggio di Tammy Abraham sia legato alla non completa fiducia nei suoi confronti.

Anche se Giorgio Furlani ha dichiarato che ha senso avere un reparto offensivo con tre centravanti, visto che ci saranno tante partite, in realtà il piano era un altro: vendere il serbo. Avere tre punte significa anche ridurre lo spazio eventuale per Francesco Camarda, cosa che Zlatan Ibrahimovic aveva fatto intendere di voler evitare. Non essendoci stato modo di cedere l’ex Real Madrid e Fiorentina, i rossoneri non hanno neppure potuto provare a chiudere per un altro centrocampista. Manu Koné ha atteso, poi ha accettato il trasferimento alla Roma.

Jovic, errore clamoroso in Serbia-Spagna

Salvo colpi di scena, in teoria ancora possibili perché ci sono dei campionati con la sessione del calciomercato aperta, Jovic resterà al Milan almeno per la prima parte di stagione. Ora c’è la sosta nazionali ed è stato convocato dalla Serbia, così come Strahinja Pavlovic, per i due impegni di Nations League contro Spagna e Danimarca.

Quello contro la Spagna è andato in scena giovedì sera allo stadio Marakana di Belgrado. Il risultato finale è stato di 0-0, non male per la nazionale serba, visto che di fronte avevano degli avversari di altissimo livello nonché i vincitori dell’ultimo Europeo. Sia Jovic sia Pavlovic erano stati inseriti nella formazione titolare dal commissario tecnico Dragan Stojkovic.

La Spagna ha avuto un maggiore controllo del gioco, com’era facile immaginare, però la Serbia ha avuto anche una grandissima occasione per fare gol. È capitata sul piede destro di Jovic, che davanti a David Raya ha clamorosamente mancato la porta, spedendo il pallone fuori alla destra del portiere spagnolo. Un errore che ha lasciato tutti increduli, anche lo stesso attaccante serbo, certamente pentito per non essere stato abbastanza preciso dentro l’area di rigore. Ha potuto calciare praticamente indisturbato, sembrava più facile segnare che sbagliare.

Un gol avrebbe fatto bene al numero 9 del Milan, che in questo momento ha bisogno di ritrovare fiducia. L’errore in Serbia-Spagna non lo aiuta. Il ct lo ha sostituito al 74′, mentre Pavlovic è rimasto in campo fino al termine della partita. Domenica 8 settembre ci sarà il match contro la Danimarca in trasferta, vedremo se avrà un’altra chance di mettersi in evidenza, stavolta in positivo.