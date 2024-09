È in scadenza e la trattativa non decolla: il Milan ha fretta

Il Milan di fronte a un bivio: il futuro di uno dei giocatori più rappresentativi è appeso ad un filo tra rinnovo e addio a giugno

La situazione in casa Milan si fa sempre più complessa e delicata: il capitano rossonero, Davide Calabria, potrebbe presto dire addio al club che lo ha cresciuto. A rendere la questione ancora più pressante è la possibilità che il terzino destro lasci Milano a parametro zero al termine del suo contratto, previsto per giugno 2025. Il rischio di perdere una figura simbolo del Milan senza incassare un euro rappresenta una spina nel fianco per la dirigenza, che ora si trova a dover gestire una trattativa contrattuale che appare tutt’altro che semplice.

Davide Calabria, cresciuto nel settore giovanile del Milan e simbolo della tradizione rossonera, ha avanzato richieste di rinnovo che la società giudica eccessive. Nonostante il suo legame profondo con il club e il suo status di capitano, le sue prestazioni recenti non hanno sempre convinto, soprattutto nei momenti chiave. In particolare, la sua incapacità di incidere in partite cruciali come i derby contro l’Inter ha gettato qualche ombra sul suo valore complessivo, alimentando il dibattito sulla congruità di un ingaggio più elevato.

Calabria, tuttavia, ha dalla sua parte una serie di offerte da altri club, che rafforzano la sua posizione al tavolo delle trattative. La Roma, in particolare, ha mostrato un forte interesse, preparandosi ad approfittare della situazione contrattuale favorevole: se il Milan non riuscirà a chiudere un accordo entro fine anno, i giallorossi potrebbero avviare i contatti con l’entourage del giocatore a partire da gennaio 2025, trattando il suo ingaggio senza dover pagare alcun indennizzo. Anche la Lazio è alla finestra, interessata a portare nella capitale un calciatore d’esperienza a costo zero.

Rinnovo Calabria, a che punto è la trattativa

La strategia del Milan, in questo frangente, appare chiara: trattenere un giocatore considerato affidabile e prezioso a livello di leadership, ma senza scendere a compromessi economici che potrebbero compromettere il bilancio del club. Dopo anni in cui il club ha lavorato per contenere i costi e mantenere un equilibrio salariale, la dirigenza non sembra intenzionata a cedere alle elevate pretese di Calabria.

Il problema, però, è che si tratta del capitano della squadra, un giocatore che, pur non eccellendo sempre nei match di cartello, rappresenta un punto di riferimento per i compagni e per i tifosi. Privarsi di lui potrebbe non solo indebolire la fascia destra, ma anche destabilizzare l’ambiente. Eppure, dall’altro lato, l’arrivo di Emerson Royal ha già portato a una concorrenza che potrebbe spingere Calabria in secondo piano. Il Milan, quindi, si trova in una posizione scomoda: da una parte il rischio di perdere il capitano, dall’altra la volontà di non sforare il tetto salariale.

La Roma, protagonista recentemente di affari importanti con il Milan, come lo scambio tra Abraham e Saelemaekers, non nasconde il proprio interesse per Calabria. L’idea di poter ottenere un giocatore esperto e già rodato in Serie A senza dover pagare il cartellino è allettante per la dirigenza giallorossa. Il Milan, dal canto suo, sa bene che il tempo gioca contro. Se entro dicembre non verrà trovato un accordo, Calabria sarà libero di negoziare con altre squadre già dall’inizio del 2025, riducendo drasticamente il margine di manovra per il club di via Aldo Rossi.

Anche la Lazio monitora la situazione con interesse, pronta a inserirsi qualora le trattative tra Calabria e il Milan non dovessero portare a un esito positivo. Fuori dai confini italiani, il Galatasaray resta vigile, ma un trasferimento immediato sembra improbabile, considerando che il Milan non avrebbe il tempo di sostituire il giocatore sul mercato, a meno che non arrivi un’immarcescibile offerta clamorosa.

Con la cessione di Kalulu alla Juventus, la posizione di Calabria sembrava destinata a consolidarsi ulteriormente. Tuttavia, l’arrivo di Emerson Royal ha cambiato le carte in tavola, con il capitano costretto a dimostrare nuovamente il proprio valore per mantenere il posto da titolare. La stagione in corso sarà decisiva per il futuro del terzino classe 1996, che dovrà convincere la dirigenza milanista che investire su di lui a lungo termine sia una mossa giusta, nonostante le cifre in gioco.

In sintesi, il Milan si trova di fronte a una situazione complessa e delicata. Rinnovare il contratto del proprio capitano senza sforare i limiti salariali sarà una sfida non indifferente. Ma il tempo scorre veloce e, senza un accordo entro dicembre, i rossoneri rischiano seriamente di perdere a zero uno dei giocatori simbolo della recente storia del club.