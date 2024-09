Il Milan non molla: sfida a Inter e Juve per il colpo a zero

L’attaccante può essere il colpo della prossima sessione di calciomercato. Bisogna sfidare la Juventus e l’Inter

Sembrava poter essere il momento giusto per dire addio alla sua attuale squadra e sposare un nuovo progetto. I club interessati non sono mancati e la scadenza del contratto, ormai, fra meno di un anno, lasciava supporre che la separazione dal suo team fosse certa, ma così non è stato.

Il giovane centravanti, d’altronde, è atteso al grande salto ormai da anni. Lo hanno cercato con insistenza diversi club di medio-alto livello in Inghilterra. Anche l’Arsenal ci ha pensato, come d’altronde il Milan, l’Inter, la Juve, la Roma e il Napoli, ma nessuno ha affondato il colpo, ritenendo alte le richieste dei francesi.

Così l’avventura di Jonathan David sta proseguendo ancora con la maglia del Lille, dove dopo sette partite disputate in stagione, tra preliminari di Champions League e Ligue 1, ha segnato tre reti e realizzato due assist. Decisamente una buona media e in linea con quanto fatto lo scorso anno, in cui furono 26 i centri e 9 i passaggi vincenti. Jonathan David non è certo una sorpresa, ormai, d’altronde, sono anni che trova la via della rete con continuità e questi saranno certamente gli ultimi mesi con il Lille.

Jonathan David, futuro segnato: il punto della situazione

Il rinnovo con il Lille appare impossibile, con l’attaccante della Nazionale canadese che non si lascerà scappare la possibilità di approdare in un grande club.

Visto la status da parametro zero, David potrà chiaramente chiedere un ricco contratto, ma sono tante le squadre pronte a garantirglielo. Ci sta pensando l’Inter, dove si cerca una terza punta all’altezza per dare il cambio a Thuram e Lautaro Martinez, e per affiancare Taremi. Ma anche la Juve è sulle tracce del calciatore per un vice Dusan Vlahovic.

In questi giorni non si sta, invece, parlando del Milan. Proprio il rossonero potrebbe, però, essere la scelta migliore per il calciatore. Al Diavolo d’altronde potrebbe fare i conti solamente con la concorrenza di Alvaro Morata, non proprio un bomber, non proprio giovanissimo. L’opportunità è ghiotta e può certamente esserlo anche per il Diavolo che sta ancora cercando un centravanti per il futuro. David può essere l’occasione giusta a zero. In questi mesi chiaramente capiremo se Tammy Abraham meriterà il riscatto o se davvero si spalancheranno le porte per un nuovo attaccante. In attesa, ovviamente, della consacrazione di Francesco Camarda.