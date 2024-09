In campo anche contro il Venezia: Fonseca pronto a confermarlo

Il Milan ha ripreso a lavorare mettendo nel mirino il match contro il Venezia. Fonseca non ha dubbi: un rossonero sarà ancora titolare.

Appena due punti in classifica e tante problematiche da risolvere, sia in campo che nello spogliatoio. Si è rivelato più problematico di quanto inizialmente ipotizzato l’ambientamento di Paulo Fonseca al Milan, già distante 5 punti dalla vetta della classifica occupata dall’Inter, dalla Juventus, dal Torino e dall’Udinese.

I risultati fin qui ottenuti hanno fatto finire il tecnico nella bufera ma il club, in varie circostanze, ha provveduto a difenderlo auspicando un pronto riscatto alla ripresa del campionato. Il programma, dopo la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali, prevede l’incontro casalingo contro il Venezia fanalino di coda insieme al Como. Gli arancioneroverdi guidati da Eusebio Di Francesco, in questo primo scorcio della stagione, sono stati battuti dal Toro e dalla Lazio tuttavia in trasferta sono riusciti a fermare la Fiorentina. Un avversario che si preannuncia quindi ostico per l’allenatore rossonero, chiamato a fare bottino pieno per non complicare ulteriormente la propria posizione.

Milan, Fonseca non cambia idea: un rossonero sarà ancora titolare

Fonseca, in questi giorni, ha rivisto i filmati delle precedenti gare al fine di individuare gli errori commessi ed iniziato a pensare agli undici da schierare. Tammy Abraham, salvo sorprese, sarà titolare. L’inglese, preso in prestito dalla Roma, si è infatti inserito al meglio fornendo subito un assist decisivo a Rafael Leao nel match dell’Olimpico.

Sarà quindi lui a guidare il reparto offensivo mentre non è ancora certo chi agirà alle sue spalle. Il portoghese vuole rilanciarsi ma dopo quanto accaduto durante il cooling break di sabato scorso non è da escludere che Fonseca lo lasci ancora in panchina, con Christian Pulisic spostato sulla sinistra e Ruben Loftus-Cheek trequartista centrale.

Lo stesso discorso vale per Theo Hernandez, ancora lontano dalla forma migliore e anche lui escluso dalla formazione iniziale nell’ultimo turno di Serie A. La prova offerta da Filippo Terracciano ha soddisfatto il mister lusitano il quale, ora, sta riflettendo sull’opportunità di confermarlo dal primo minuto o comunque gettarlo nella mischia nella ripresa. Una decisione, in tal senso, verrà presa più avanti sulla base delle condizioni in cui si ripresenterà il francese dopo gli impegni in Nazionale. Per quanto riguarda il centrocampo, viaggiano verso una maglia da titolare Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana entrambi in netto vantaggio rispetto ad Ismael Bennacer, rimasto al Milan nonostante le tante voci di mercato.