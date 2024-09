La mazzata a Verstappen arriva dall’interno: è bufera in F1

Non un momento esaltante per il campione del mondo: critiche arrivano ora dall’interno della propria scuderia

La Red Bull da scuderia dominante è diventata ora a dir poco marginale. Le motivazioni di questo declassamento sono tutte dovute alla crescita esponenziale della McLaren, la quale dal Gran premio di Miami in poi è cresciuta a livelli mai visti. Però, parte di questa situazione è dovuta anche all’incapacità dei piloti di saper reagire in pista.

Max Verstappen e Sergio Perez, quindi, sono i principali responsabili di questo momento e forse devono questo loro disorientamento al terremoto gestionale a cui hanno assistito a seguito dell’addio, più doloroso del previsto, del deus ex machina Adrian Newey, una presenza a cui entrambi erano piuttosto abituati.

Conseguenza di tutto ciò sono i risultati poco incoraggianti in pista: a Monza, nell’ultimo appuntamento della F1, Verstappen e Perez hanno concluso rispettivamente alla sesta e ottava posizione.

Red Bull: frecciatina di Perez a Verstappen dopo Monza

Fino alla pausa estiva, il principale capro espiatorio di Milton Keynes era indubbiamente Sergio Perez. Il messicano, dal mese di maggio in poi (dal Gran premio di Monaco per intenderci), non riesce a fare quel che dovrebbe fare, attirandosi di conseguenza le critiche di Christian Horner e soprattutto Helmut Marko.

Il momento vissuto da lui è molto complicato, ma quantomeno nel post Gran premio di Monza ha potuto condividere questa dolorosa situazione con il proprio compagno di scuderia, Max Verstappen, il quale ha deluso su tutti fronti, evitando di lottare affinché la Ferrari di Leclerc uscisse trionfante.

Proprio Perez si è distinto per alcune dichiarazioni in cui ha lanciato qualche frecciatina di troppo al suo amico olandese: “Sono nella stessa barca da otto o dieci Gran premi, ma ora vedo che anche Max sta vivendo le stesse difficoltà“, ha detto ‘Checo’. “Si c’è un po di confusione al riguardo, ma il problema appare chiaro guardando i dati di cui siamo a conoscenza“.

La Red Bull rimane in testa sia nella classifica piloti che in quella costruttori, ma il margine di distacco con Lando Norris (per quanto riguarda la prima) e la McLaren (per quanto riguarda la seconda) si sta assottigliando sempre di più man mano che passano le settimane: il prossimo weekend in Azerbaijan (in programma a Baku dal 13 al 15 settembre) potrebbe essere decisivo.