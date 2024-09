La Serie C gli sta stretta: il piano del Milan su Jimenez

Il terzino spagnolo si sta mettendo alla prova con il Milan Futuro, ma spera di essere preso in considerazione da Fonseca.

Zlatan Ibrahimovic nella prima conferenza stampa estiva aveva dichiarato che Alex Jimenez sarebbe stato il vice Theo Hernandez in Prima Squadra. Ma poi le cose sono andate diversamente.

Nelle amichevoli estive, con il francese assente per le vacanze post Europeo, è stato Filippo Terracciano il titolare della fascia sinistra. Alla prima di campionato, dato che Hernandez era ancora indietro di condizione, Paulo Fonseca ha schierato Alexis Saelemaekers terzino mancino. A contro la Lazio, con Theo escluso dalla formazione titolare, è toccato di nuovo a Terracciano.

Alex Jimenez, più spazio in Prima Squadra?

Jimenez ha giocato costantemente con il Milan Futuro, mettendo insieme 4 presenze e 2 gol tra Coppa Italia e campionato di Serie C. Daniele Bonera lo ha sempre schierato titolare, ma nel ruolo di terzino destro, che è quello in cui rende meglio. Può essere impiegato anche a sinistra e sa adattarsi, però è sulla fascia destra che esprime il suo massimo potenziale.

Dopo la recente partita tra Milan Futuro e Carpi, l’allenatore avversario Cristian Serpini ha dichiarato quanto segue in conferenza stampa: “Oggi ho visto due giocatori completamente fuori categoria che sono Jimenez e Vos. Vos l’ho visto solo un tempo, ma mi sembra che non c’entri niente con la categoria. E anche Jimenez. Credo che non avrò la fortuna di allenarli perché faranno altre categorie“.

La Serie C potrebbe iniziare a stare stretta a Jimenez, che comunque lì ha l’occasione per giocare con continuità e crescere. Però il suo obiettivo è quello di essere preso in considerazione da Fonseca e poter dare un contributo alla Prima Squadra. Intanto ha dovuto incassare l’esclusione della lista UEFA e non potrà essere impiegato in Champions League, ma conta di poter tornare utile in Serie A.

Fonseca e la dirigenza del Milan lo osservano con grande attenzione, su questo non c’è dubbio. Avrà la sua occasione appena sarà ritenuto pronto. Il 19enne spagnolo è un giocatore che ha certamente del buon potenziale, anche se è ancora acerbo e per questo fare esperienza in Serie C può aiutarlo ad essere un po’ più pronto per la Prima Squadra, anche se chiaramente c’è tanta distanza di livello rispetto alla Serie A.

Trovare spazio in Prima Squadra non è semplice. Se Theo Hernandez sta bene, a sinistra gioca sempre lui e un vice si ritrova ad avere minutaggio scarso. A destra, invece, il club ha comprato Emerson Royal e c’è sempre Davide Calabria come alternativa.