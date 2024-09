Milan gelato, cifra da capogiro: ora la trattativa rischia di saltare

Arriva una tremenda mazzata per il Milan di Fonseca, che deve accettare il rischio di perdere uno dei big: la trattativa rischia di saltare

Con certe cifre è difficile competere e la Serie A sta perdendo il suo appeal di un tempo. Non ci sono i fondi necessari per avere a che fare con mercati più ricchi, come quello arabo. Anche i rossoneri devono stare attenti se non vogliono perdere un pilastro della rosa attuale.

Il momento del Milan è tutt’altro che buono. L’avvio di stagione è stato al di sotto delle aspettative, considerando che in molti immaginavano un cammino più agevole visti gli avversari. Due soli punti in tre giornate, con Torino, Parma e Lazio, senza mai far vedere quel gioco che nel precampionato sembrava essere sbocciato. Fonseca sta incontrando delle difficoltà tecniche e tattiche. L’assenza di Morata ha complicato i piani, visto che il grande investimento in attacco era stato proprio lo spagnolo, degno sostituto di Giroud. Dopo il gol al Torino è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare e per questo ha saltato le due trasferte successive.

Il mercato ha portato in dote anche giocatori di primo piano, come Fofana, Emerson Royal e Pavlovic. Soprattutto il centrale serbo ha avuto un impatto importante, con un bel gol di testa contro la Lazio e una leadership fondamentale per la retroguardia rossonera. Nonostante questo, però, la squadra subisce troppe ripartenze e alla fine troppi gol. Bisogna correre ai ripari, così come c’è necessità di chiarire anche alcuni aspetti nello spogliatoio. Theo Hernandez e Leao sono stati spediti in panchina all’Olimpico e la scenetta durante il cooling break ha rinfocolato gli animi.

Richiesta folle di Theo Hernandez: per rinnovare vuole 8 milioni di euro netti a stagione

Su Leao ci sono stati dei discorsi di mercato durante l’estate, con alcune big europee (soprattutto il Barcellona) che hanno sondato il terreno. Il portoghese alla fine è stato trattenuto a Milano, nella speranza che possa tornare il trascinatore di un paio d’anni fa. Per quanto riguarda Theo Hernandez, invece, il problema è il rinnovo di contratto. Le discussioni per estendere l’accordo con il terzino francese sono in corso da tempo, senza però avere una fumata bianca.

Come riportato dal Corriere della Sera, le richieste del suo entourage sono piuttosto alte. Si parla di 8 milioni di euro netti a stagione, leggermente al di sopra del budget stabilito da Cardinale. Ci sarà bisogno di limare dei dettagli per arrivare al sì dell’ex Real Madrid, nella speranza che alla fine prevalga la volontà di proseguire insieme.