Moncada ci riprova: addio Bennacer e assalto al centrocampista

Il Milan è pronto a sostituire Ismael Bennacer nel corso del calciomercato di gennaio. Il nome del dopo algerino c’è già

E’ ormai quasi un’ossessione. Il giocatore viene accostato al Milan da diverse sessioni di calciomercato. Il club rossonero ci ha provato anche questa volta, pure nelle ultimissime ore della sessione estiva sarebbe potuta diventare l’opzione numero uno per rafforzare il centrocampo.

Sarebbe chiaramente servita la cessione di Ismael Bennacer. Il Diavolo fino alla fine ha provato a vendere il calciatore algerino, ma senza alcuna fortuna. La tanto attesa proposta dall’Arabia Saudita non è mai arrivata, così nell’ultimo giorno, si sono fatte avanti l’Atletico Madrid e il Marsiglia. Proprio l’OM, allenato da Roberto De Zerbi, continua ad essere un’opzione per l’ex Empoli. Dalla Francia scrivono di una promessa tra il tecnico italiano e l’algerino. Di fatto è stato un arrivederci per gennaio. Una promessa non scritta di provare a far quadrare i conti per portare il giocatore in Ligue 1. La pista Bennacer va dunque seguita con attenzione in vista della prossima sessione di calciomercato.

Contrariamente a quanto successo di recente, i nomi per sostituirlo sono altri. Manu Koné, infatti, non è più un’opzione, essendo volato a Roma, proprio nelle ultime della sessione estiva. Il francese non ha chiaramente aspettando, decidendo di diventare protagonista della mediana di Daniele De Rossi.

Calciomercato Milan, il nome a centrocampo è sempre lui: Chukwuemeka sempre nel mirino

Difficile che possa essere un’opzione anche Adrien Rabiot. E’ evidente che le richieste del francese e della mamma agente sono ben lontane dalla proposta formulata dal Milan. L’ex Juventus metterebbe d’accordo proprio tutti, ma bisogna guardare altrove.

Bisogna guardare ad una scommessa giovane. Ecco così rispuntare Carney Chukwuemeka. Un profilo mai sparito dai radar di Geoffrey Moncada. Il dirigente francese lo conosce benissimo e non c’è stata sessione in cui non ha provato a portarlo al Milan. Gennaio può essere la finestra giusta per vedere il giocatore di proprietà del Chelsea in rossonero. Il Diavolo ci riproverà, sapendo di trovare terreno fertile. D’altronde il classe 2003 non rientra più nei piani della squadra londinese. Possibile, dunque, che l’affare possa andare in porto anche in prestito con diritto di riscatto. Il mercato è finito da poco, ma pensare a gennaio è un obbligo per un club che vuole davvero vincere.