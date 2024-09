Niente da fare: salta Milan-Venezia, che batosta

Brutta tegola per il tecnico che dovrà rinunciare al giocatore in vista di Milan-Venezia: sarà out per almeno un mese e mezzo

Dopo tre giornate il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alla prima sosta per le nazionali della stagione. Una sosta che arriva al tempo giusto per alcuni club che possono mettere ordine dopo un inizio non troppo esaltante.

In questa situazione ci sono Milan e Venezia che si scontreranno a San Siro sabato 14 settembre alle ore 20:45. I rossoneri hanno collezionato appena 2 punti nelle prime tre uscite, firmando una delle peggiori partenze degli ultimi anni, mentre i lagunari si ritrovano in penultima posizione con un solo punto conquistato.

Il match tra Milan e Venezia conta dunque tantissimo sia per Fonseca che per Di Francesco ed entrambi i tecnici sanno di non avere più molto margine di errore se vorranno conservare le rispettive panchine. Tuttavia, in vista di questa partita, Di Francesco non può sorridere dato che dovrà rinunciare ad un giocatore come Bjarki Bjarkason, operatosi ad inizio settimana per un’ernia bilaterale e dovrà star fuori almeno per un mese e mezzo.

Venezia, tegola per Di Francesco: Bjarkason operato, salta il Milan

Non è iniziato nel miglior dei modi l’avvicinamento alla sfida contro il Milan per il Venezia, in programma a San Siro il prossimo 14 settembre. La squadra di Di Francesco, infatti, per la gara contro i rossoneri dovrà fare a meno dell’attaccante islandese Bjarki Bjarkason che ad inizio settimana è stato operato per un’ernia bilaterale sportiva. Ad operare il giocatore – come reso noto nel comunicato pubblicato dalla società lagunare – è stato il dottor Sansonetti che ha effettuato l’intervento in videolaparoscopia.

L’intervento è perfettamente riuscito ed il Venezia ha reso noto che Bjarkason dovrà star fuori dalle 4 alle 6 settimane prima di tornare agli ordini di Di Francesco. Una brutta tegola per il tecnico che dovrà fare a meno dell’islandese non solo per la partita contro il Milan, ma anche per tutte quelle del prossimo mese. Considerati i tempi di recupero, Bjarkason potrebbe tornare in gruppo direttamente dopo la sosta di ottobre e salterebbe anche i big match contro Atalanta e Roma.

Di Francesco dovrà quindi stringere i denti ed arrangiarsi con il materiale che ha a disposizione per le prossime partite, a partire da quella contro il Milan. Dopo la sosta il tecnico spera di recuperare quantomeno Gianluca Busio che ha saltato le prime tre gare della stagione a causa dell’infortunio subito alle Olimpiadi di Parigi con la nazionale statunitense.