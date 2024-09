Stavolta la mazzata arriva da Federer, Sinner di sasso

Una mazzata davvero dura da parte di un grande campione come Roger Federer: Sinner e i suoi tifosi sono rimasti davvero sorpresi

Il numero uno del mondo sta giocando un grande tennis agli US Open, ma resta l’ombra del caso doping, di cui tutto il mondo del tennis ha parlato per settimane. Adesso anche Federer ha detto la sua a riguardo.

In questo momento le gesta di Sinner in campo sono tornate ad essere straordinarie. La vittoria a Cincinnati ha ridato fiducia al ragazzo altoatesino che sta giocando alla grande anche allo US Open. Per lui non è stato un periodo semplice, considerando che da Indian Wells in poi ha dovuto disputare tutta la stagione con la spada di Damocle di una possibile squalifica. Il caso Clostebol, con l’assoluzione da parte della ITIA, la Tennis Integrity Agency, ha fatto molto discutere. C’è chi si è schierato apertamente dalla parte del classe 2001 e chi invece ha deciso di mettersi all’opposizione.

Kyrgios e Shapovalov hanno dichiarato a più riprese la loro perplessità per l’accaduto e soprattutto per il trattamento ricevuto. A loro avviso Sinner è stato assolto perché numero uno del mondo, ma la vicenda risulta comunque poco chiara. Nei giorni scorsi anche un’istituzione del tennis come Rafa Nadal ha detto la sua su quanto accaduto, credendo all’innocenza di Jannik. Ora anche il suo grande rivale, Roger Federer, ha voluto esprimere la sua opinione sui fatti spinosi di questo periodo.

Sinner, c’è qualcosa che non torna anche per Federer: il parere del campione svizzero

In un’intervista a Today, Federer ha dichiarato: “Non è qualcosa che vogliamo vedere nel tennis, indipendentemente dal fatto che lui abbia fatto qualcosa o meno, o che lo abbia fatto qualsiasi altro giocatore”. Poi aggiunge: “È solo rumore che non vogliamo. Credo comunque che Jannik non abbia fatto nulla, ma l’incoerenza potenziale è che forse sarebbe dovuto stare fuori mentre non erano sicuri al 100% di cosa stesse succedendo“. L’ex numero uno del mondo capisce quindi anche le critiche di quei giocatori che hanno visto per Sinner un trattamento diverso a quello standard.

La cosa migliore da fare poteva essere quella di una sospensione momentanea in attesa degli accertamenti. Ricordiamo che invece il portacolori azzurro ha subito solo la decurtazione dei 400 punti conquistati ad Indian Wells e il ritiro del montepremi vinto. Vedremo se qualcun altro di illustre si esprimerà ancora su questa vicenda, su cui è ancora puntata la lente di ingrandimento della WADA.