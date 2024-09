Torna dopo tre anni, il Milan è pronto ad accoglierlo

Un clamoroso ritorno è dietro l’angolo, può vestire la maglia rossonera: Furlani e Moncada pensano al grande colpo

Non esattamente la stagione dei sogni quella vissuta dal Milan di Paulo Fonseca, fino a questo momento. 2 punti su 9 a disposizione, una media da retrocessione. Qualcosa, evidentemente, non sta andando come previsto. E così l’allenatore portoghese, contestatissimo da tifosi e addetti ai lavori, dovrà portare il prima possibile risposte positive.

Dal campo al calciomercato il passo è breve e i vertici milanisti, in tal senso, stanno studiando un clamoroso colpo per l’estate 2025. Negli uffici di Via Aldo Rossi le idee non mancano di certo e, in ottica futura, si stanno già programmando le prossime mosse in sede di mercato. Cessioni, probabilmente di un big per fare cassa e reinvestire. Ma anche e soprattutto acquisti, colpi per riconquistare una tifoseria che mai come quest’anno sembra decisa ad allontanarsi dall’operato della dirigenza rossonera.

E così pare stia segretamente spuntando un’idea che farebbe felici i milanisti e che riguarderebbe un pazzesco ritorno a Milanello. A tre anni dal suo doloroso addio, dopo la vittoria dello Scudetto targato Pioli, il big è pronto a fare le valigie: può davvero tornare a vestire la maglia del Milan.

Clamoroso ritorno a Milanello: il piano per il 2025

Certi legami non finiscono, vivono distanze profonde per poi tornare più forti che mai. È quello che potrebbe succedere a Milanello, dove uno dei beniamini della tifoseria e assoluto trascinatore nel 19esimo tricolore del ‘Diavolo’ potrebbe presto fare le valigie e tornare al Milan.

Si tratta di Franck Yannick Kessie, non di certo un estraneo per la squadra sette volte campione d’Europa. L’ivoriano sta vivendo un’esperienza diversa al momento, con il trasferimento all’Al-Ahli avvenuto nell’agosto del 2023. La dirigenza di Via Aldo Rossi già nel recente passato aveva sondato la possibilità di riportare Kessie a Milanello, per rinforzare il centrocampo. Un’eventualità soltanto rimandata, evidentemente, alla prossima estate. Sembra infatti che Moncada, Furlani e Ibrahimovic siano fortemente intenzionati a farsi avanti per tentare il forte mediano a fare rientro in Serie A.

Un’operazione, quella per il 27enne, non dovrebbe essere troppo onerosa lato cartellino. Il contratto di Kessie con l’Al-Ahli scadrà nell’estate 2026 ed esattamente un anno prima il ‘Diavolo’ proverà a convincere il club arabo a lasciare partire Franck, direzione Milanello. L’anno scorso il centrocampista classe ’96 ha collezionato 33 presenze con 10 reti e 4 assist vincenti.