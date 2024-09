Ultim’ora Milan, comunicato ufficiale UEFA: i dettagli

E’ arrivata proprio in questi istanti la nota ufficiale della UEFA. La situazione in Casa Milan è davvero molto chiara: il punto della situazione

Il Milan continua ad avere la lente di ingrandimento puntata addosso dalla Uefa. Il Diavolo, come è noto, è uno dei club ad essere monitorato dopo aver stipulato un settlement agreement con gli organi competenti.

Proprio in queste ore, così, sono arrivate novità importanti per quanto riguarda i rossoneri: “la Prima Camera del CFCB si è, infatti, riunita questa settimana, fornendo le proprie valutazioni”.

“Per la prima volta – prosegue la nota -, il CFCB ha valutato i club rispetto alla nuova regola del Cost Squad che viene progressivamente implementata nell’arco di tre anni. Nel 2023, i club hanno dovuto segnalare un rapporto pari o inferiore al 90%. Il rapporto diminuirà quindi all’80% nel 2024 e infine al 70% nel 2025. Tutti i club hanno riportato un rapporto di costo della squadra entro il limite del 90% applicabile per la stagione 2023/24″.

Ma non mancano le sanzioni, come per l‘Aston Villa (ENG) e Olympique de Marseille (FRA), che sono stati multati dalla Prima Camera del CFCB rispettivamente per 60.000 e 20.000 euro per la presentazione tardiva delle loro informazioni finanziarie”.

Un occhio di riguardo da parte degli organi competenti – come detto sopra – hanno meritato dieci squadre, tra cui il Milan.

Il Milan come l’Inter: ecco la decisione della UEFA

Il club rossonero così, come l’Inter, il Monaco, il Marsiglia, il Psg, il Besiktas, il Trabzospor e il Royal Antwerp, ha raggiunto gli obiettivi precedentemente concordati: “AC Milan (ITA), FC Internazionale Milano (ITA), AS Monaco FC (FRA), Olympique de Marseille (FRA), Paris Saint-Germain (FRA), Beşiktaş JK (TUR), Trabzonspor A.Ş (TUR) e Royal Antwerp FC (BEL) hanno tutti raggiunto gli obiettivi finanziari intermedi stabiliti per l’anno finanziario 2023″. Si legge nella nota nel sito ufficiale della UEFA. Il Milan può dunque stare tranquillo.

Lo stesso non si può dire, invece, per la Roma, che ha leggermente superato l’obiettivo intermedio fissato per l’anno finanziario 2023 e gli è stata così inflitta una multa di 2 milioni di euro.

E’ andata ancora peggio al club turco dell’Istanbul Başakşehir, che fallendo l’obiettivo per la stagione 2023/24, ha subito diverse sanzioni:

Esclusione dalla prossima competizione UEFA per la quale il club si qualificherà nelle prossime 3 stagioni, a meno che il club non rispetti le regole degli introiti calcistici della stagione 2024/2025.

– limite di 23 giocatori per la lista A della stagione 2024/2025.

– multa di 100mila euro