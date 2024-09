Federer-Sinner ora è un caso: annuncio che scatena la bufera

Roger Federer ha detto la sua sul caso Sinner e questo ha scatenato una vera e propria bufera: i tifosi sono rimasti a bocca aperta

Il campione svizzero è sempre piuttosto chiaro nelle sue dichiarazioni e anche questa volta non ha voluto usare giri di parole. Tutta l’attenzione è concentrata sul caso doping che ha visto protagonista Jannik Sinner ad Indian Wells.

In campo c’è poco da dire, perché la sua grandezza è sotto gli occhi di tutti. L’estate di Jannik Sinner, tolta l’assenza alle Olimpiadi di Parigi, è stata super positiva. Il problema è che il numero uno del mondo non può godersi a pieno la sua posizione e i suoi risultati per quello che sta accadendo intorno a lui. Il caso di doping che lo ha visto protagonista a Indian Wells lo scorso marzo ha sollevato un polverone senza fine. La notizia della sua positività al Clostebol ha fatto il giro del mondo nelle ultime settimane, quando cioè il fatto è stato reso noto a mezzo stampa. Nessuno sapeva di quest’indagine interna e delle difficoltà psicologiche di Sinner nell’affrontare questa fase della sua carriera.

Il tutto si è risolto con un nulla di fatto, con una piena assoluzione e senza alcuna squalifica. Sinner ha perso solo i 400 punti conquistati sul cemento californiano e il montepremi per la semifinale raggiunta (perse da Alcaraz). Il problema è che a molti suoi colleghi non è andato giù il trattamento ricevuto, con l’accusa di una mano troppo leggera per il fatto che sia il numero uno del mondo. Kyrgios e Shapovalov su tutti hanno sparato a zero sui social.

Bertolucci replica a Federer sul caso Sinner: “Non mi è piaciuto quello che ha detto”

A parlare del caso Sinner è stato recentemente anche Roger Federer. L’ex numero uno del mondo ha voluto dire la sua in modo chiaro: “Capisco la frustrazione di chi si chiede se è stato trattato come gli altri. Penso che sia qui che si riduce tutto”. Lo svizzero ha poi sottolineato come tutta questa storia, con il suo “rumore”, non faccia piacere al mondo del tennis, non è quello di cui questo sport ha bisogno.

A replicare a Federer è stato Paolo Bertolucci, che nell’ultima puntata del podcast “La Telefonata” prodotto da Il Tennis Italiano, ha cercato di spiegare il suo punto di vista.

“Nessuno dei due mi è piaciuto su Sinner ( parlando anche di Kyrgios, ndr) . Bisogna stare zitti e lasciar andare. Non se ne può più di questa storia“.