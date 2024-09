Inizio da dimenticare, ma per Fonseca non è una novità: i precedenti

Ecco come è andato l’inizio di stagione in passato delle squadre di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese non è nuovo a start complicati

Bisogna aggrapparsi un po’ a tutto per sperare che il Milan di Paulo Fonseca possa rinascere dalle proprie ceneri, come l’Araba Fenice, e dar finalmente inizio alla propria stagione a partire dalla sfida contro il Venezia di sabato prossimo.

Il tecnico portoghese ha invitato i tifosi a credere nel suo Milan perché il club ha fatto quello che doveva fare sul mercato, perché sono arrivati giocatori funzionali, che hanno rafforzato l’organico, perché l’estate un barlume di speranza ce l’aveva lasciato, perché, soprattutto, una nuova squadra con un nuovo allenatore hanno bisogno di tempo per amalgamarsi.

Il Milan dunque ha la necessità di lavorare assieme al suo mister parecchio per assimilare i suoi dettami tattici. Dettami tattici che sono diversi rispetto a quelli degli ultimi anni con Stefano Pioli in panchina. Il tempo, però, corre velocemente e le avversarie non aspettano di certo, così la testa della classifica è già lontana ben cinque punti (per fortuna che nessuno le ha vinte tutte). Il Milan in tre partite disputate non è andato oltre i due pareggi contro il Torino e la Lazio. C’è pure il ko contro il Parma, che sarebbe potuto essere più rotondo, a far male. Fanno malissimo anche i sei gol subiti, due a match, presi quasi tutti alla stessa maniera. Che il problema principale del Diavolo sia la fase difensiva non è certo una novità e la speranza è che questi giorni dedicati alle nazionali siano serviti a migliorare proprio questo aspetto. Aspetto vitale se si vuole competere con le grandi squadre e dopo il Venezia, il Diavolo affronterà Liverpool e Inter, non proprio due match facilissimi.

Milan, Fonseca inizio in salita: è già successo

Come detto, in questi giorni, i tifosi sono chiamati ad aggrapparsi un po’ a tutto per sperare che da sabato inizia finalmente la stagione del Milan e che le tre partite di agosto siano state solo di rodaggio.

Una speranza supportata dal passato di Paulo Fonseca. Come ci mostra la grafica pubblicata da Sky Sport, l’inizio del tecnico portoghese è stato quasi sempre in salita. A parte la stagione 16-17 con lo Shakhtar, dove sono arrivate tre vittorie su tre, le sue squadre non hanno mai fatto filotto. Anzi, hanno sempre cominciato con un pareggio, un successo e una sconfitta. Va, dunque, detto che quello al Milan è il suo peggiore inizio, ma la speranza è che anche qui possa cambiare presto il vento.