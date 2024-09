L’Inter piomba sull’ex Milan: sfida per il 2025

Su un ex giocatore del Milan adesso c’è il pressing anche dell’Inter di Beppe Marotta: può essere una grande occasione a parametro zero per il 2025

I due club meneghini si sfidano anche sul mercato oltre che in campo. C’è un profilo in particolare che può fare al caso delle due squadre. I dirigenti nerazzurri stanno provando ad anticipare i rivali nella corsa al centrocampista.

L’Inter è partita a tutto gas anche in questa stagione, mettendo insieme 7 punti nelle prime 3 giornate, ma soprattutto dimostrando contro l’Atalanta di avere una marcia in più. Un poker senza storia dei ragazzi di Inzaghi che hanno lasciato davvero le briciole ai campioni dell’Europa League e che li pone di nuovo in una posizione di favoriti per questa stagione. Il mercato è stato mirato, senza grossi scossoni, ma con 4 innesti che servivano. A parametro zero sono arrivati Zielinski dal Napoli e Taremi dal Porto. Per la difesa è stato prelevato il giovane argentino Palacios e in porta Ausilio e Marotta hanno scelto Martinez del Genoa, per fare da secondo a Sommer.

I big sono tutti rimasti alla base, compresi Dumfries e Arnautovic che sembravano essere ad un passo dall’addio. Un’ossatura forte su cui provare a costruire un campionato ancora da protagonisti. La bravura senza limiti di Marotta è quella di riuscire a primeggiare nonostante risorse finanziarie tutt’altro che straordinarie. Il passaggio societario al fondo Oaktree non ha finora portato a grossi scossoni. Poter lavorare al meglio significa anche pianificare e tenere sott’occhio il mercato con grande anticipo. Proprio per questo adesso l’Inter ha messo nel mirino un possibile parametro zero per il 2025.

L’Inter sfida il Milan per Pasalic: può essere un grande colpo a zero la prossima estate

Mario Pasalic, centrocampista croato classe ’95, è da tempo uno dei punti di forza dell’Atalanta di Gasperini. Quasi mai viene inserito nell’undici titolare ideale di inizio stagione, ma alla fine è uno di quelli che gioca di più, ricoprendo diversi ruoli dal centrocampo in su. Il suo contratto è in scadenza al termine di questa stagione e su di lui si è già registrato l’interesse del Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un centrocampista di qualità e hanno fallito l’assalto a Rabiot in questa estate. Arrivare al grande ex potrebbe non essere un problema dal punto di vista economico, con richieste di certo meno esose rispetto al francese.

Pasalic ha vestito la maglia del Milan nel campionato 2016/2017, quando ancora era poco più che ventenne. Nell’Atalanta il suo rendimento è esploso letteralmente negli ultimi campionati, con ottimi score anche dal punto di vista realizzativo. I rossoneri devono però fare attenzione all’inserimento dell’Inter sul ragazzo in vista dell’estate. Inzaghi lo vedrebbe bene per prendere l’eredità di Mkhitaryan, arrivato ormai a 35 anni e forse alla sua ultima stagione a certi livelli.