Milan d’Arabia, il documento ufficiale di Riad e la smentita dei rossoneri

Il club rossonero e Arabia Saudita verso una partnership? Emergono delle carte che direbbero di sì, però da via Aldo Rossi negano tutto.

Gerry Cardinale ha sempre dichiarato di avere un progetto a lungo termine e di non aver mai considerato la possibilità di vendere il Milan. Ovviamente, questo non ha impedito che emergessero indiscrezioni sulla possibilità che entri almeno un socio di minoranza.

RedBird Capital Partners ha acquistato il club anche tramite un vendor loan, ovvero un prestito del venditore, da 560 milioni di euro fatto da Elliott Management. Il fondo guidato da Paul Singer, precedentemente proprietario del Diavolo, ha prestato soldi al compratore. Un’operazione che ha fatto un po’ discutere, ma che in realtà nel mondo finanziario non è così clamorosa. Ad ogni modo, proprio dovendo restituire il denaro ricevuto entro il 31 agosto 2025 (tasso di interesse dell’8%), si era parlato dell’eventualità che Cardinale cedesse delle quote del Milan per “girare” poi i soldi a Elliott.

Milan-Arabia Saudita: bolle qualcosa in pentola?

Per diversi mesi si era parlato del possibile ingresso nel Milan di investitori arabi, scenario che finora non si è concretizzato. Oggi il quotidiano La Repubblica rivela che in documento di 46 pagine del Ministero degli Investimenti dell’Arabia Saudita realizzato per presentare lo sport saudita al mondo e attrarre nuovi investitori sia locali che internazionali nel settore sportivo viene citato anche l’A.C. Milan.

Il club rossonero viene indicato tra i “potenziali investitori” in Arabia Saudita, assieme ad altre società sportive tra cui la Formula 1 e aziende produttrici di impianti per il parkour. Da Casa Milan è arrivata una smentita, fanno sapere che non risulta nulla. Rimane il fatto che il logo del club appare in un documento ufficiale del Governo di Riad, che cita come fonte la società di analisi di mercato Portas Consulting.

Anche se da via Aldo Rossi negano tutto, non si può escludere che possa nascere un qualche tipo di partnership in futuro. L’Arabia Saudita sta investendo molto nel mondo dello sport e chiaramente non è indifferente a un brand come quello A.C. Milan. L’attuale proprietà RedBird Capital Partners valuterà tutte le opportunità che potranno aiutare la crescita del club, ma sempre con l’intenzione di mantenerne il controllo. La sensazione è che l’obiettivo sia quello di arrivare almeno alla costruzione del nuovo stadio prima considerare eventuali offerte di vendita del pacchetto azionario di maggioranza.