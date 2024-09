Milan, doppia rottura totale: non c’è modo di risanare

Milan, in arrivo una doppia rottura totale: difficilmente il rapporto si può risanare, le speranze sono terminate

Non un inizio di stagione che il Milan ed i suoi tifosi si aspettavano. In particolar modo Paulo Fonseca che, nelle prime tre uscite ufficiali, ha totalizzato solamente due punti. Decisamente troppo poco per una squadra che, come confermato in più di una occasione, punta decisamente in alto. L’atmosfera, in quel di Milanello, non è assolutamente delle migliori.

Non solo per quanto riguarda la vicenda del famoso “cooling break” non rispettato da Rafael Leao e Theo Hernandez, ma anche un altro episodio che sta facendo molto rumore. Si tratta della questione che vede come assoluti protagonisti Divock Origi e Fode Ballo-Touré. I due calciatori, fortemente voluti da Maldini (quando ricopriva il ruolo di dirigente), sono stati “retrocessi” in Serie C nel ‘Milan Futuro’. Peccato, però, che gli atleti non stiano rispettando i loro impegni.

Milan, è guerra totale con Origi e Ballo-Touré: le ultime

L’obiettivo della società rossonera, a dire il vero, era quello di riuscire a piazzarli negli ultimi giorni di mercato. Non c’è stato verso visto che i calciatori hanno rifiutato tutte le destinazioni possibili. Nemmeno le opzioni che li avrebbero portati in Arabia Saudita, Portogallo ed Olanda (dove il mercato ha chiuso pochi giorni dopo rispetto ai paesi europei) sono state di loro gradimento.

I due “bocciati” dalla società resteranno in rossonero. Almeno fino alla prossima apertura della sessione invernale del calciomercato. L’ultima speranza, per loro e per il club, è quella di una possibile cessione e futuro in Turchia (chiusura delle trattative in entrata ed in uscita il 13 settembre). Paulo Fonseca ed i dirigenti sono stati molto chiari con gli atleti ed i loro rispettivi agenti: per loro, in prima squadra, non c’è più posto visto che sono fuori da ogni progetto tecnico.

Come confermato, d’altronde, da Zlatan Ibrahimovic nel corso della conferenza stampa di presentazione di questa stagione sportiva. Il loro presente si chiama “Milan Futuro”, ma come sta andando esattamente la situazione? I calciatori continuano ad allenarsi da soli. Nessuna presenza, fino a questo momento, in Serie C per i due da parte del tecnico Daniele Bonera. Difficilmente si vedranno in campo.

Dagli ultimi aggiornamenti pare che l’ex attaccante del Liverpool si stia allenando non a Milano, ma a Firenze con il suo preparatore atletico di fiducia. Ovviamente in attesa di qualche chiamata che l’agente sta ancora aspettando invano. Proprio come il Milan.