Milan, tutti gli acquisti di Moncada: tra colpi e delusioni

Ecco gli acquisti di Geoffrey Moncada, in scadenza fra un anno, da quando recita un ruolo da assoluto protagonista

Con l’addio sconvolgente di Paolo Maldini e Frederic Massara, cacciati dopo aver portato il Milan a conquistare uno Scudetto insperato, Geoffrey Moncada è di fatto diventato la figura di riferimento per quanto riguarda il calciomercato.

Così dalla sessione estiva 2023/2024, ogni scelta sportiva fa in pratica riferimento all’ex Monaco. C’è fortemente la sua firma nel mercato dello scorso anno, ma anche in questo, nonostante l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic.

E’ chiaramente presto per giudicare gli investimenti di questa estate, ma su quelli dello scorso anno si può già fare un bilancio, più o meno positivo. Queste d’altronde sono le ore delle critiche e della nostalgia per la cessione di Sandro Tonali, che ricordiamo ha fruttato qualcosa come 70 milioni di euro. Ma andiamo con ordine, iniziando a ricordare gli acquisti del Diavolo della scorsa estate, che portano chiaramente la firma di Geoffrey Moncada, che vedrà scadere il proprio contratto fra meno di un anno.

Iniziamo dal miglior colpo, che senza dubbio è rappresentato da Christian Pulisic. Nessuno può avere da ridire in merito: l’americano, arrivato per soli 20 milioni di euro, è letteralmente rinato, diventando un protagonista del Diavolo. Ha fatto bene fin qui anche Tiijani Reijnders, destinato a ritagliarsi un ruolo importante all’interno del Milan.

E’ in sospeso, invece, il giudizio su Noah Okafor, pagato 14 milioni di euro e poco utilizzato da Stefano Pioli. Il rapporto minuti giocati/gol è certamente positivo. Ma può fare di più. Le reti a Ruben Loftus-Cheek non sono mancate, ma all’inglese gli si chiede molto altro e in questi giorni il bicchiere sembra essersi svuotato e iniziano ad essere sempre meno a pensare che l’ex Chelsea rientri tra gli acquisti da salvare. Non si salva di certo, invece, Samu Chukwueze, per il quale si è speso più di 20 milioni, e che ha deluso un’intera stagione. La nuova è ripresa così come quella passata. Credere in una sua rinascita è sempre più complicato. Si sta perdendo la fiducia anche su Yunus Musah: come atleta non si discute, ma il calcio è tanto altro.

Milan, colpi a zero e nuova stagione: gli acquisti di Moncada

Tra le operazioni a zero, promossa sicuramente quella di Marco Sportiello, che si è dimostrato all’altezza del ruolo ricoperto. Non può essere bocciata quella che ha portato a Milano, Jovic, che ha fatto bene, ma la gestione di questa estate è da dimenticare. In sospeso il giudizio su Romero, destinato solo a fruttare qualche milione.

Bocciato assolutamente, infine, l’affare Pellegrino, per il quale si è speso circa 3 milioni di euro. Ad oggi faticherebbe a fare la differenza in Serie B.

Questa estate, invece, sono arrivati Fofana, Pavlovic, Emerson Royal e Morata. Si è poi deciso di prendere Abraham in prestito e di acquistare Jimenez. Il giudizio è chiaramente in sospeso e lasciamo il beneficio del dubbio anche ad un’operazione come quella che ha portato il brasiliano in rossonero, che secondo tutti è già da bocciare.