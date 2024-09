Ribaltone totale Sinner, l’annuncio cambia le carte in tavola

Jannik Sinner sempre più sulla bocca di tutti, arriva il ribaltone: l’annuncio che cambia davvero tutto per l’azzurro

Gli US Open ci restituiscono un Jannik Sinner più forte, e soprattutto con maggiore margine nel ranking ATP sui suoi principali rivali. A New York, l’altoatesino è riuscito a guadagnare punti su tutti i principali contendenti e a questo punto vede vicinissima la possibilità di concludere il 2024 davanti a tutti.

Sui campi di Flushing Meadows, abbiamo assistito a un Sinner tornato nel pieno della sua forma e della sua consapevolezza. Dopo settimane difficili a livello fisico e psicologico, l’azzurro si è letteralmente scatenato. Dando prova di ciò che sa fare nella vittoria contro Medvedev ai quarti di finale.

Con il russo, Sinner ha dato dimostrazione di grande superiorità, vendicando la sconfitta rocambolesca patita a Wimbledon a luglio. Ormai, in campo, Jannik riesce a mettere sul piatto con continuità e grande sapienza tennistica tutte le doti che lo hanno portato a essere numero uno al mondo, e a esserlo verosimilmente ancora a lungo.

E dire che Sinner era arrivato agli US Open sicuramente con il sorriso dopo la vittoria a Cincinnati, ma pensando forse di non essere al top per poter arrivare fino in fondo all’ultimo Slam stagionale. Anche gli addetti ai lavori lo credevano, ma i fatti hanno smentito tutti. E adesso per lui, nonostante difficoltà, criticità e polemiche, arrivano gli applausi.

Sinner, adesso arrivano i complimenti da parte di Kyrgios

Negli ultimi tempi, Sinner ha ricevuto diversi attacchi per la vicenda della positività al Clostebol che ha generato parecchio dibattito. Non pochi, ritenevano e ancora ritengono che forse l’azzurro abbia ricevuto un trattamento diverso rispetto ad altri tennisti che in casistiche simili sono stati squalificati per un anno o due.

Tra i più critici, c’era stato Nick Kyrgios, che sui social aveva attaccato con decisione per quella che a suo dire era una evidente disparità di trattamento. Ma anche l’australiano, dopo la vittoria di Jannik su Medvedev, si è tolto metaforicamente il cappello davanti alla prestazione del numero uno del mondo. “Non è facile gestire tutto quello che succede e continuare a rendere a questo livello“, ha scritto su ‘X’ al termine della gara vinta in quattro set dall’azzurro sul russo. Polemiche a parte, non riconoscere la grandezza mentale e tecnica di Sinner in questo momento è impossibile.