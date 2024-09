Rivelazione a sorpresa di Maignan, annuncio che sorprende

Mike Maignan e una rivelazione importante che riguarda da vicino il Milan, le frasi del portiere francese sul futuro

In questo inizio di stagione, il Milan ha reso molto al di sotto delle attese. Sarebbe stato difficile pronosticare, dopo tre giornate di campionato, un Diavolo con soli due punti in classifica, frutto di due pareggi e una sconfitta. Non un viatico ideale per perseguire grandi ambizioni, come quelle che ha tutto l’ambiente rossonero.

La squadra di Fonseca ha palesato dei difetti di crescita, pur confermando, nei pochi momenti in cui si è davvero accesa, un potenziale di primissimo livello. E da quello si dovrà ripartire, cercando maggiore equilibrio in mezzo al campo, dopo la pausa, per provare a recuperare quanto prima il terreno perduto, a cominciare dalla sfida di sabato prossimo a San Siro con il Venezia.

Il Milan proverà ad aggrapparsi alle sue certezze, tra cui Mike Maignan. In queste stagioni, il portiere francese ha offerto prestazioni di alto profilo, aiutando spesso i rossoneri a trarsi di impaccio. Con le sue parate, il Milan spera di risalire la china nel più breve tempo possibile, ma la tenuta della difesa è un tema da non sottovalutare, visto quanto avvenuto in queste prime giornate.

Ci sarà poi, nelle prossime settimane, da tornare a discutere sul rinnovo del contratto del portiere, argomento che sta a cuore alla società e ai tifosi. Intanto, è lo stesso Maignan a rilasciare dichiarazioni importanti su se stesso e sulle prospettive future.

Milan, Maignan si mette alle spalle il passato: “Tutti commettono degli errori”

E’ un Maignan che ancora una volta si dimostra autocritico e perfezionista, e intenzionato a fare sempre del suo meglio. Per questo, su come sono andate le cose lo scorso anno, si prende le sue responsabilità.

Nel corso di ‘The Bridge’, format di ‘ESN Media’ su Youtube, Maignan ha raccontato le difficoltà vissute lo scorso anno: “La scorsa stagione non ero al mio meglio. Mi sono ritrovato a perdere contro me stesso, devo rimanere concentrato su di me e ciò che so fare, senza farmi condizionare da cosa accada attorno a me. Dovrò imparare da questa lezione per essere più forte in questa stagione. Tutti possono commettere degli errori, e specialmente dei portieri, ma quello che è davvero importante è quello che fai dopo”.