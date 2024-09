Tutto pronto: colpo Gnonto in Serie A, l’affare si chiude a gennaio

Colpo Gnonto in Serie A, è fatta per l’arrivo dell’ex pupillo di Mancini nel nostro campionato: tutti i dettagli

Il mercato estivo è chiuso da pochi giorni, ma per molte squadre di Serie A è già tempo di cominciare a pianificare quello che sarà il mercato invernale, dedicato solitamente alla ‘riparazione’, alla correzione delle problematiche a livello di rosa che molto spesso affliggono molte formazioni a metà campionato. Un mercato invernale che quest’anno potrebbe regalare una bella sorpresa a Wilfried Gnonto. Dopo una lunga attesa, l’ex pupillo di Mancini potrebbe finalmente ottenere infatti la sua chance di giocare nel nostro campionato.

La stagione 2024/25 è appena cominciata, peraltro già con un gol messo a segno con la maglia del Leeds in Championship, ma i riflettori di alcuni tra i più importanti club italiani si sono già accesi sull’attaccante azzurro scuola Inter. Per poter cercare di dare maggior rapidità al proprio reparto offensivo, alcune squadre sarebbero alla ricerca di un attaccante con le sue caratteristiche, dotato di quella duttilità che in tante occasioni può fare comodo.

Per quanto fin qui non sia riuscito, infatti, a imporsi nel calcio che conta, Gnonto è ancora giovanissimo (classe 2003) e ha già accumulato esperienze di un certo livello. Non solo a fatto parte della Nazionale di Mancini, senza fortuna, ma si è anche fatto apprezzare in un campionato minore come quello svizzero e, nell’ultima stagione, ha confermato il proprio potenziale in un torneo complicatissimo come la cadetteria inglese, dimostrando di avere tutte le carte in regola per poter fare la differenza anche a un livello più alto.

Gnonto, chance in Serie A per l’attaccante azzurro: ci pensano due club

Non sarà ancora un profilo adatto a squadre che giocano in Europa o competono per i massimi traguardi nel nostro campionato, ma Gnonto a suon di ottime prestazioni e anche numeri importanti sta dimostrando di poter quantomeno ambire a un club di metà classifica.

D’altronde, lo scorso anno è stato una delle rivelazioni della Championship, tra i trascinatori del Leeds con 8 gol e 2 assist in 36 partite. Un bottino che non lascia indifferenti e avrebbe riacceso l’interesse su di lui almeno di un paio di squadre italiane, pronte a scommetterci già a gennaio.

A dargli spazio potrebbero essere in particolare Pecchia e Gilardino. Il sorprendente Parma, fin qui la più brillante tra le neopromosse, ha infatti ancora bisogno di qualche rinforzo sull’esterno, considerando quanto si sviluppi sulle fasce il gioco dell’allenatore cresciuto all’ombra di Rafa Benitez. E questo nonostante Man, Mihaila, Cancellieri e Almqvist abbiano fin qui fatto bene.

Oltre ai Ducali, anche il Genoa avrebbe però messo l’attaccante del Leeds nel mirino. Considerando che senza Retegui e Gudmundsson l’attacco del Grifone fin qui non sta certo impressionando, un innesto come Gnonto, ala atipica in grado di giocare anche come seconda punta a supporto di Pinamonti, potrebbe risolvere buona parte dei problemi a Gilardino, diventando magari una chiave fondamentale per quella salvezza che resta l’obiettivo minimo dei rossoblù.