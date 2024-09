Ufficiale, scossone Ferrari: ribaltone totale per la ‘Rossa’

Ribaltone clamoroso in casa Ferrari, adesso è ufficiale: cambia tutto a Maranello, novità importantissima per la scuderia

Dopo l’inebriante vittoria trionfale di Monza, in quel gran premio di casa che ormai, per la Ferrari, vale spesso un’intera stagione, a Maranello si è deciso di fare ordine. Se il mercato piloti in questo momento è congelato, essendo ormai da tempo programmata la sostituzione di Sainz con Hamilton, quello relativo allo staff dirigenziale è in continuo movimento, e nelle ultime ore è arrivato in tal senso un ribaltone totale che potrebbe cambiare le prospettive future della Rossa.

In questo momento c’è da premere sull’acceleratore, per finire al meglio questa proiettarsi sulla prossima con ambizioni rinnovate, approfittando anche del contestuale calo prestazionale della Red Bull. Lo sa bene Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, che ha deciso di fare ordine in questo euforico post Monza all’interno dell’organigramma della scuderia.

Anche perché in casa Ferrari bisogna ormai fare i conti con l’uscita di Enrico Cardile, ex direttore tecnico che ha da qualche tempo accettato l’offerta lusinghiera dell’Aston Martin. Una figura chiave sostituita da Vasseur dirigente top strappato alla concorrenza, in particolare alla Mercedes di Toto Wolff, e che potrà diventare importante per riportare la Ferrari ai fasti di un passato mai troppo remoto.

Ferrari, adesso è ufficiale: cambia l’organigramma, tutti i nuovi nomi

A prendere il posto di Cardile sarà Loic Serra. Lo ha annunciato la stessa scuderia di Maranello con un comunicato ufficiale diramato in queste ore. L’ex Mercedes in particolare ricoprirà il ruolo di Technical Director Chassis, e lo farà dal prossimo 1° ottobre.

Detto in parole più semplici, sarà una sorta di braccio destro di Vasseur, a stretto contatto con il team principal con l’obiettivo di mantenere l’equilibrio all’interno di una scuderia mai come in questo momento organizzata a ogni livello.

OItre al francese, classe 1972, sono stati confermati infatti nell’organigramma Fabio Montecchi alla Chassis Project Engineering, Marco Adurno alla Vehicle Performance, Diego Tondi alla Aerodynamics, Matteo Togninalli alla Track Engineering e Diego Ioverno, direttore sportivo oltre che responsabile della Chassis Operations. Un super team completato dal direttore tecnico della Power Unit, Enrico Gualtieri, altro personaggio che lavorerà a stretto contatto con Vasseur.

Insomma, sarà l’entusiasmo post-Monza, sarà la soddisfazione per una crescita che in questo momento sembra palese ed evidente, ma la Ferrari ormai sembra tornata la squadra forte e ambiziosa di un tempo. Una squadra che ha le idee chiarissime e che punta con forza a tornare a essere grande protagonista nel 2025, probabilmente per riportare a casa un titolo che manca ormai da troppo tempo. Red Bull, e anche McLaren, sono avvisate.