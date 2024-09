Maignan furioso dopo Francia-Italia, Griezmann e Mbappé restano in silenzio: il racconto

Ecco cosa è successo al termine del match tra Francia e Italia. Conferme su Mike Maignan: il Milan può esultare

Mike Maignan non è certo uno che ama parlare davanti alle telecamere. In questi anni al Milan abbiamo imparato a conoscerlo e sappiamo bene che le volte che si è soffermato con i giornalisti si possono contare su una mano.

Il portiere transalpino, però, è uno dei leader del Diavolo. E’ stato Olivier Giroud a confermarlo più volte, ma anche Stefano Pioli. Se c’è da alzare la voce dei momenti difficili, se c’è da richiamare i compagni, Maignan non si tira indietro. D’altronde l’estremo difensore è uno dei calciatori che ha sempre dato l’esempio di comportamento, dentro e fuori dal campo.

Maignan è un leader a tutti gli effetti e ne abbiamo avuto le prove anche dopo Francia-Italia. Il 3 a 1 subito non è per nulla andato giù al portiere del Milan: “Ci siamo imbattuti in una grande squadra che ha difeso bene insieme – riporta RMCSport -. Dobbiamo andare avanti. Non si possono fare tutte le partite senza subire gol. Lo vivo male, il gruppo lo vive male. Se ne discuterà, ma non c’è da preoccuparsi. Quando si perde una partita, non è la fine del mondo. Abbiamo tutti un ruolo da svolgere sul campo. Sappiamo che dobbiamo fare meglio, questa squadra francese deve vincere. Non cercheremo scuse, ci rimetteremo in discussione e ripartiremo. Quello che si dice nello spogliatoio, rimane tra noi”.

Maignan alza la voce: ecco cosa è successo

Proprio nello spogliatoio, come racconta L’Equipe, Mike Maignan ha alzato la voce, una volta finita la partita. Le porte del Parco dei Principi hanno tremato. Le critiche – secondo i beninformati – erano rivolte ad alcuni suoi compagni di squadra, che hanno mostrato degli atteggiamenti sul campo, che non gli sono per nulla andati giù.

E’ mancata la voglia e l’aggressività e la sensazione è che l’accusa fosse rivolta soprattutto alle star del team e in particolare a Kylian Mbappe, autore di una partita non certo positiva. Il giocatore del Real Madrid, capitano della Nazionale francese, ha assistito in silenzio alle parole del compagno, al pari del vice-capitano Antoine Griezmann. Mike Maignan ha tirato fuori, dunque, gli artigli, alzando la voce. Un comportamento che non può che far piacere ai tifosi del Milan, visto che lo spogliatoio del Diavolo è stato spesso accusato di avere poca personalità.