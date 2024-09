Mercato Milan, rescissione a gennaio e altro affare con la Juventus: ecco perché

Altro affare con la Juventus dopo la rescissione del contratto a gennaio: ecco il motivo alla base di tale operazione di mercato

Chissà quanti tifosi rossoneri si sono mangiati le mani nell’ammirare l’ex Sandro Tonali con la maglia azzurra della Nazionale. Dieci mesi lontano dal campo, causa squalifica per il suo coinvolgimento nell’ultimo scandalo scommesse, e non sentirli. L’ex centrocampista è stato il faro del centrocampo dell’Italia che contro ogni pronostico ha sbancato il ‘Parco dei Principi’ di Parigi per 3-1 nel match d’esordio in Nations League contro la Francia di Mbappé, Barcola (autore del fulmineo provvisorio vantaggio dei ‘galletti’, Thiago Hernandez, Marcus Thuram, ecc.

Cuore, polmoni, carisma e il preziosismo dell’assist di tacco per il pari azzurro firmato da De Marco con un eurogol, come si sarebbe detto un tempo, per il centrocampista dei ‘Magpies’. Insomma, Tonali ci ha messo pochi minuti a liberarsi della ruggine dei 10 mesi di inattività aumentando i rimpianti dei tifosi che due estati fa hanno dovuto a malincuore accettare la sua cessione.

Ma non è tutto. A rigirare il coltello nella piaga dei tifosi l’ennesima deludente prestazione di Luka Jovic che in Nazionale prosegue il suo momento decisamente no tanto che si sempre più concreta la possibilità di un suo ‘taglio’ a gennaio.

Milan, idea Milik in caso di cessione di Jovic

Il serbo è stato il protagonista in negativo del match che ha opposto la sua Serbia alla favorita Spagna e che è terminato a reti bianche – risultato non da buttare via per i serbi visto che erano privi di Vlahovic, Mitrovic, Milinkovic-Savic e di Tadic che ha detto addio alla Nazionale – anche per il clamoroso errore dell’attaccante rossonero.

Jovic, infatti, si è divorato un gol a porta vuota, un rigore in movimento e, per di più, senza il portiere a presidiare i pali. Ma se il Commissario tecnico serbo, Dragan Stojkovic, è stato comprensivo (“Non gli ho detto niente e l’ho abbracciato“) e ha provato a consolarlo sottolineando che il ‘calcio è un gioco di errori‘, impietosi, invece, sono stati i commenti sui social. Altro indizio che l’aria a Milanello si sta facendo davvero pesante per l’ex Real Madrid. Ecco perché non è destituita di fondamento l’ipotesi del divorzio a gennaio, magari rescindendo il contratto in essere.

In tal caso, chi al suo posto? Ebbene, a parte lo svincolato Depay che è ancora nei radar del ‘Diavolo’ anche se resta il nodo dell’alto ingaggio, occhio a Milik che potrebbe tornare in auge per gennaio 2025, a 18 mesi dalla scadenza del suo contratto con la Juve. D’altronde, i rapporti tra i rossoneri e i bianconeri sono ottimi dopo l’affare Kalulu.

Tuttavia, è bene precisarlo, al momento è solo un’intrigante idea, una suggestione visto che non c’è nulla di concreto. Per il momento, appunto. Il calciomercato ci ha abituati a repentine accelerazioni, con trattative nate e chiuse in un battito di ciglia. Sarà così anche questa volta? Staremo a vedere.